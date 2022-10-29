Miniklerden Cumhuriyet Bayramı’nda coşkulu kutlama

Mersin Büyükşehir Belediyesince Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören minikler için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde düzenlenen etkinlikte, Münir Özkul ve Adile Teyze Çocuk Gelişim Merkezlerindeki minikler ile aileleri yer aldı. Şarkılar, danslar ve gösterilerle şenlenen miniklerin ellerindeki bayraklar, etkinlik sonuna kadar dalgalandı. Günler öncesinden etkinliğe hazırlanan miniklerin, kendi becerileri ile çizdikleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk resimleri ve Cumhuriyete ilişkin yazdıkları yorumları da kreş bahçesinde sergilendi.

“Cumhuriyet ışığında yolumuza devam ediyoruz”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Gelişim Merkezlerinin Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Cumhuriyetin 99’uncu yılını, Münir Özkul ve Adile Teyze Çocuk Gelişim Merkezlerindeki miniklerimizle birlikte, uzun süredir sürdürdüğümüz hazırlıklarla kutluyoruz. Miniklerimizle Cumhuriyet haftası çerçevesinde Cumhuriyet’in bize getirdiği yenilikler, hayatımıza kattıkları hakkında etkinlikler yapmıştık. Bu etkinliklerin sergisi de oldu ve bu sergiyi inceliyor velilerimiz. Cumhuriyet ışığında yolumuza devam ediyoruz. Coşkumuz sürüyor” dedi.

“Atatürk bizim kalbimizde yaşıyor”

Bayram sevincini yaşayan minikler da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini ifade ettiler. Miniklerden Mehmet Can, “Güzeldi. Çok eğlendim. Etkinlik yapıyoruz. Ben Atatürk’ü çok seviyorum. Cumhuriyet demek özgürlük demek” derken, Cemre Akgül ise “Dansımızı yaptık. Şiirimizi okuduk. İstediğimiz her şeyi yaptık. Bugün çok eğlendim. Atatürk’ü de çok seviyorum. Atatürk bizim kalbimizde yaşıyor. Atatürk de bizi çok seviyor” ifadelerini kullandı.