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Minik ressamlar, Ahmet Yeşil Sanat Galerisinde buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin Çocuk Gelişim Merkezlerinde öğrenim gören 5-6 yaş grubundaki 30 çocuk, Ahmet Yeşil Sanat Galerisini gezip, hayal güçleri ve boyalarla yeni eserler ortaya çıkarttı.

MERSİN 11.06.2022, 10:16
Minik ressamlar, Ahmet Yeşil Sanat Galerisinde buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin Çocuk Gelişim Merkezlerinde öğrenim gören 5-6 yaş grubundaki 30 çocuk, Ahmet Yeşil Sanat Galerisini gezip, hayal güçleri ve boyalarla yeni eserler ortaya çıkarttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halkkent Mahallesi Engelsiz Yaşam Merkezindeki Adile Teyze Kreşi ile Mersin Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksindeki Münir Özkul Kreşinin öğrencileri, yeni bir bakış açısı kazandı. Bir süredir sanatsal çalışmalar sürdüren minik ressamlar, Ahmet Yeşil Sanat Galerisindeki eserleri ilgiyle inceledi. Çocuklar, tablolardan ilham alarak galeride hayal güçleri ve boyalarla yeni eserler de ortaya çıkarttı.

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