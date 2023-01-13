Minik Ela’ya ’kedi evi’ sürprizi

Mersin’de arkadaşlarıyla birlikte sahiplendikleri ’Boncuk’ isimli kedi için talepte bulunan minik Ela Nur’a ’kedi evi’ hediye edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Yunus Emre İşitme Engelliler Okulunu ziyareti sırasında, kendisinden okulun kedisi ’Boncuk’ için ’Kedi Evi’ talebinde bulunan minik Ela Nur’un talebi yerine getirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, talep edilen kedi evi okula götürülerek, Ela Nur ve arkadaşlarına sürpriz yapıldı. Kedi Evi’ni gören çocuklar, Boncuk’u yuvasına getirerek büyük mutluluk yaşadı.

Belediye Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "Ela’nın sevinci hepimizi çok mutlu etti. Ela’ya bundan sonraki eğitim aşamasında ve yaşamı boyunca başarılar diliyoruz. Yaptığımız sürpriz belki çok küçüktü, ama mutluluğu çok büyük oldu" dedi.

Okulun özel eğitim sınıfı öğretmeni Aslı Yıldırım ise evcil hayvan beslemenin yüksek stres ve kaygı üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu belirterek, özel çocukların empati ve sorumluluk gibi duygularını da artırdığını söyledi.

Yıldırım, kedi evi için büyükşehir belediyesine teşekkür etti.