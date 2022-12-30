Milli Eğitim Müdürü Koca: "Matematik sadece ders değil, hayatın parçası"

Matematik seferberliği çerçevesinde Mersin’de de öğretmen ve öğrencilerle birlikte önemli projelerin yürütüldüğünü belirten Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca" Öğrencilerimizin matematiğin sadece bir ders olmadığını, hayatın bir parçası olduğunu fark etmeleri, sayısal alandaki akademik başarıyı artırırken büyük bir önyargıdan kaynaklanan matematik korkusunun ortadan kalkmasına ve matematiğin severek öğrenilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ’Her Yerde Matematik’ anlayışıyla başlatılan ’Matematik Seferberliği’ çerçevesinde Mersin genelinde de öğretmen ve öğrencilerle birçok proje yürütüldüğü bildirildi. Bu çerçevede öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, matematiğin hayattaki öneminden bahsetti.

Matematiğin sadece bir ders olmadığını hayatın bir parçası olduğunu kaydeden Koca, öğrencilerin bunu fark ettikten sonra, sayısal alandaki akademik başarılarının artacağını ve ön yargılarını kıracaklarını söyledi.

Matematiğin severek öğrenilmesi gerektiğine vurgu yapan Koca, "Bu anlamda bakanlığımızın başlatmış olduğu matematik seferberliğini yürüttüğümüz projelerle destekliyor, bakanlığımızca hazırlanan ’Matematik Dijital Eğitim Platformunun’ evlatlarımızı matematiği severek öğrenmelerine büyük katkı sunacağından emin olarak öğretmen ve öğrencilerimizi bu platformdan aktif olarak yararlanmaya davet ediyoruz. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik farklı eğitimler düzenliyor, matematik farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Bu amaçla Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı İş Birliği ile akademisyenlerimiz tarafından ilimiz genelinde matematik öğretmenlerimize yönelik verilen ’Akademide Matematik Eğitimleri’ okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimize yönelik ’Masallar ve Hikayelerle Matematik’ ortaöğretim öğrencilerimize yönelik ’Matematiğin Evreni’ okul öncesi öğrencilerimize yönelik ’Tasarımdan Üretime Matematik’ projeleri sürdürülmekte, yanı sıra okullarımızda farklı etkinliklerle matematiğin eğlenceli yönleri öğrencilerimize yaşatılmaktadır. Bu konuda emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.