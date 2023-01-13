Milli Eğitim Müdürü Koca: "Birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, 13 ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürlüğü birim amirleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, "Birlik içinde tüm projelerimizi hayata geçirecek, evlatlarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında 13 ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürlüğü birim amirlerinin katılımıyla aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının ’2023 Türkiye Yüzyılı, Eğitimin Yüzyılı’ vizyonuyla sürdürülen projeler ve yapılacak olan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Bakanımız Mahmut Özer’in Ankara’da gerçekleştirdiği toplantılarda verdiği talimatlar ve bakanlığımızın vizyonu çerçevesinde çalışmalarımızı titizlikle yürütmeye devam edeceğiz. Sizlerin özverili ve sahayla sürekli iletişim halinde yürüteceği çalışmalar, eğitimin niceliği ve niteliğinin artması açısından çok önemli. İlçenizdeki her türlü sorun, ihtiyaç ya da örnek nitelikli çalışmayı bizlerle paylaşın lütfen. Birlik içinde tüm projelerimizi hayata geçirecek, evlatlarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarınız için sizlere en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.