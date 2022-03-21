Millet Bahçesi sahiline vuran atıklar toplandı

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mersin Millet Bahçesinin sahil etabında bulunan alanda iş makineleri yardımıyla yoğun bir temizlik çalışması yaptı. Çalışmada, sahile vuran atıklar toplandı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak ve sürdürmek amacıyla hizmetler aralıksız devam ediyor. Bir yandan ilçe genelindeki tüm sokaklarda temizlik çalışması yapan, cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkayan ekipler, vatandaşların yoğun uğrak yerlerinden olan sahilleri de her türlü atık ve çöpten arındırıyor.

Bu kapsamda ekipler, her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği Mersin Millet Bahçesinin sahilinde biriken ve kötü kokan çöpler ile dalgalar sonucu kıyıya vuran tonlarca atığı, kepçeler yardımıyla uzun süren bir çalışma sonunda toplayıp kamyonlara yükleyerek sahilden uzaklaştırdı.