MGC’nin AB projesine ön onay
MGC'NİN, MERSİN ÜNİVERSİTESİ DESTEĞİ İLE ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK HAZIRLADIĞI AB PROJESİNİN ÖN ONAY ALMASI ÜZERİNE MGC BAŞKANI KAYA TEPE (SOLDA) İLE KANAL 33 TELEVİZYONU YÖNETİM KURULU BAŞKANI TURGAY DEMİRTEŞ (SAĞDA), MEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ÇAMSARI'YI ZİYARET EDEREK TEŞEKKÜR ETTİLER.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin (MGC), Mersin Üniversitesi desteği ile çevre bilincinin artırılmasına yönelik hazırladığı Avrupa Birliği (AB) projesinin ön onay aldığı bildirildi.
MGC’den yapılan açıklamaya göre, MGC Rüstem Kaya Tepe ve Mersin’de yerel yayın yapan Kanal 33 Televizyonunun Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı makamında ziyaret etti. MGC Başkanı Tepe, Mersin Üniversitesi ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı (CSD-VI) kapsamında hazırlanan projenin ön onay alması dolayısı ile desteklerinden dolayı Rektör Çamsarı’ya teşekkür etti.
CSD-VI Programı kapsamında hazırlanan ve bütçesi 165 bin euro olan projenin, çevre bilincinin arttırılması ve korunması üzerine tasarlanan ekolojik bir nitelik taşıyacağı belirtildi. Projenin Roma, Mersin ve Atina şehirlerinde uygulanmasının planlandığı da kaydedildi.
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