MGC’den yerel gazeteye yapılan saldırıya kınama

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yönetimi, dün Haberci Gazetesine yönelik maskeli bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

MGC’den yapılan açıklamada, kamuoyunun haber alma hakkı için zor şartlarda görev yapan gazetecilerin her dönemde baskılara, fiili veya sözlü saldırılara hedef olduğu belirtildi. Demokrasinin, farklı görüşlere tahammül etme rejimi olduğu vurgulanan açıklamada, "Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış sağlanamaz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu olarak, Haberci Gazetesine yapılan tehdit ve saldırıyı kınıyoruz. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Basın ve düşünce özgürlüğünü benimsemekte zorlanan kişiler, gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermekte, bu tip saldırılarda önemli rol oynamaktadırlar" denildi.

MGC açıklamasında, gazete yönetimine geçmiş olsun dileklerinde bulunulurken, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılması istenildi.