Mezitli’nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Mezitli ilçesinin Tece Mahallesi, yabancıların ilgi odağı oldu. Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda yabancı, Tece Mahallesinden konut satın alıyor. Birçok ülke vatandaşının Tece’de ev sahibi olmak istediğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yakın tarihte satılacak 10 binin üzerinde konutun çok büyük bir bölümünü de yabancıların alacağını söyledi.

Mersin, son birkaç yılda yabancıların Türkiye’de konut almak istediği iller arasında üst sıralara tırmandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mersin, yabancıların en çok konut aldığı iller sıralamasında 4’üncü sırada yer alıyor. 2020 yılında bin 313 konutun yabancılar tarafından satın alındığı kentte, bu yılın ilk 10 ayında yabancılara satılan konut sayısı ise bin 870’e ulaştı. Yabancılar, Mersin’den ekim ayında 207 konut satın alırken, en çok tercih edilen yerlerin başında da Mezitli ilçesinin Tece Mahallesi geliyor.

“Tece, yabancıların ilgi odağı oldu”

Son yıllarda Mezitli’nin parlayan yıldızı haline gelen Tece’nin gelişimi ve yabancı ilgisini İHA muhabirine anlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’nin, şu anda Türkiye’de en hızlı gelişen ilçelerin başında geldiğini vurguladı. Tece bölgesinin de bu gelişimden nasibini aldığını belirten Tarhan, “Batı tarafta Tece bölgesi bizim en bakir bölgelerimizden birisiydi. Tece bölgesinde her yönden gelişme var ama yabancıların da ilgi odağı oldu. Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeden yabancılar artık burada ev sahibi olmak istiyorlar” dedi.

Mersin’de şu anda 4 ilçe içerisinde inşaat yatırımının olduğu tek ilçenin Mezitli olduğunu dile getiren Tarhan, “Çünkü hiçbirisi binlik uygulama imar planlarını şu ana kadar tamamlamış değil. Biz tamamladığımız için yatırımcı geliyor buraya. Diğer taraftan, üst yapı olarak diğer donatılarıyla Mezitli geliştiği için de hem Türkiye içerisinden hem yurt dışından insanların Mezitli’ye ilgisi fazla ve böylece bir batı Mezitli oluşturulmuş olacak orada” diye konuştu.

“Yakın zamanda satışı yapılacak 10 binin üzerinde konutun büyük bölümünü yabancılar alacak”

Yabancıların ilgisiyle giderek büyüyen ve nüfusu artan Tece’de, önümüzdeki günlerde de yapımı tamamlanan çok sayıda konutun satışının yapılacağı bilgisini veren Tarhan, “Tece’de yakın tarihte 10 binin üzerinde konut satılmış olacak ve bunların da çok büyük bölümü yabancılara olacak. 10 bini 4 ile çarparsanız 40 bin demektir bu. Bu kadar büyük bir nüfus artışı olacak Tece bölgesinde. Bunu ruhsatlı inşaatlara dayanarak söylüyorum, çünkü bizde ruhsatsız inşaat yok. Kesin sayısını bilmemekle beraber Tece’deki 10 bin kadar konutun büyük bölümü yabancılara ait. Şu anda da tapuda satışı yapılan dairelerin büyük bölümünü yabancıların aldığını biliyorum. Bunlar 1+1 ve 2+1 konutlar. Talebe göre oluşuyor. Özellikle yabancıların talebi bu yöndeki daireler. Onlar büyük daireleri tercih etmediğinden müteahhitler de artık o tür daireler yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Tece’ye ilgi daha çok artacak”

Tece bölgesinde denize sıfır 76 dönümlük hazine arazisinin TOKİ’ye verildiğini anımsatan Başkan Tarhan, imar planında yeşil alan ve spor sahası olarak gözüken alanın projesinde ufak tefek ayrıntılar kaldığını söyledi. Projenin takipçisi olduklarını vurgulayan Tarhan, “Projeyi TOKİ özel müşavir bir firmaya hazırlatıyor. Bugünlerde tamamlanmış olacak ve ihalesinin de bir an önce yapılması için zorlayacağız” şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde araziyle ilgili görüştüğü Hazine ve Maliye Bakanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın da projeye destek olduğunu belirten Tarhan, “76 dönüm denize sıfır yeşil alan ve spor alanı olduğu zaman Tece’ye ilgi daha çok artacak. Düşünün ki, tertemiz, düzenli bir sahil; arkasında büyük bir yeşil alan ve spor kompleksi, diğer kültürel ve sosyal tesisleri tamamlanmış bir kent olduğu zaman gerek Türkiye’den gerek yurt dışından insanlar niye tercih etmesin orayı” dedi.

“Türkiye’deki en güzel deniz ve kuma sahibiz”

Mezitli’nin denizi, güneşi, kumu, doğası ve ekonomik özellikleriyle bir çekim merkezi olduğunun altını çizen Tarhan, yabancıların ilçeyi tercih etme nedenlerini de şöyle anlattı:

“Birincisi Ege veya Antalya’nın batısına göre daha ekonomik olması. İkincisi, biz Türkiye’deki en güzel deniz ve kuma sahibiz. Tabi Mezitli de güzel, her noktasından denize giriyorsunuz. Bu nedenle Mezitli’yi Alanya bölgesine tercih ediyorlar. Alanya bölgesinde deniz çoğu zaman dalgalı oluyor, ikincisi büyük bölümünde Antalya-Mersin karayolunu geçmeden denize giremiyorsunuz ama Mezitli’de evden indiğiniz zaman bir taşıt yolunu geçmeden denize giriyorsunuz. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yok denecek kadar az bir fırsattır. Fransa’da Nice’ye, Cannes’e giderseniz ulaşım yolunu geçip denize girersiniz ve alanı da çok küçüktür. Kum da yoktur oralarda. Oysa Mezitli’nin denizi, kumu çok güzel, daha ekonomik. Ayrıca bazı mevsimlerde 20-25 dakika kuzeye çıkarak kar görebiliyorsunuz. Bir başka özelliği; yılın her günü, her ayı artık denize giriliyor Mezitli’de. Bunlar olunca da insanlar Mezitli’yi tercih ediyor.”