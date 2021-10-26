Mezitli’nin gönüllüleri Barselona’da anlatıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin gönüllülerle birlikte yürüttüğü projeler İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen Milan Gıda Politika Paktı 7. Küresel Forumu’nda anlatıldı.

Forum için Strateji Geliştirme Koordinatörü Hürrem Betül Levent Erdal ile birlikte Barselona’ya giden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Kadın Üretici Pazarları, Mezitli Solinova Kadın Üretici Kooperatifi, kentsel tarım uygulamaları, atık yönetimi konusunda biyobozunur gübre üretimi gibi gönüllülerle birlikte yürütülen projeler hakkında bilgi alışverişi yaptı. Kadın Üretici Pazarları ile 2019 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Milan Gıda Paktı kapsamında dünya birinciliği kazandıklarını hatırlatan Başkan Tarhan, “Mezitli Belediyesi olarak geçekleştirdiğimiz çalışmalar bu tür uluslararası platformlarda büyük ilgi görüyor. Özellikle kadınlara yönelik projelerimizin uygulanması konusunda önemli bilgi alışverişinde de bulunuyoruz. Her bulduğumuz fırsatta çalışmalarımızı en geniş kitlelere yaymaya gayret gösteriyoruz. Bunun meyvesini de iki kez dünya birincisi olarak almış olduk. Dünyanın gündeminde sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında küresel ısınma ve sürdürülebilir gıda var. Bizde yaptığımız çalışmalarla iyi yerel yönetim uygulama örnekleri arasında yerimizi aldık, alıyoruz. Paris’te imzacısı olduğumuz 7. Milan Gıda Politika Paktı çerçevesinde Barselona’da 7. Küresel Forumu’nda Mezitli Belediyesi’nin gönüllülerle yürüttüğü projeleri anlattık. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Kadın Üretici Pazarlarımız, Kadın Üretici Kooperatifimiz, kentsel tarım uygulamalarımız, atik yönetimi konusunda biyobozunur gübre üretimi ve yürüttüğümüz projelerimiz hakki da bilgiler verdik. Son derece verimli bir forum oldu. Çok değerli bilgiler de edinerek kentimize döndük. Mezitli’nin sesini en uzak noktalarda duyurabildiğimiz için mutluyuz” dedi.