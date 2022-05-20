Mezitlililer, 19 Mayıs coşkusunu Kibrit Kutusu ile yaşadı

Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam eden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama coşkusu Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen tören ile doruğa çıktı. Mezitlililer, sevilen müzik grubu Kibrit Kutusunun söylediği şarkılara eşlik etti. Gençlerin oluşturduğu renkli ışık ve sis şelalesinin yanı sıra dev meşale yakıldı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Demokrasi Meydanında, Kibrit Kutusu müzik grubunun konseriyle renklenen kutlama programı düzenledi. Etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Ali Mahir Başarır, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile mahalle muhtarı da katıldı. Gecenin sürpriz konuğu ise gençlerle birlikte sahneye çıkan ünlü modacı Barbaros Şansal oldu.

Başkan Tarhan, kutlamada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs’ın, Türkiye Cumhuriyetinin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günü olduğunu belirterek, “19 Mayıs, Anadolu’da çoban ateşlerinin, özgürlük ve bağımsızlık meşalelerinin yanmaya başladığı tarihtir. 19 Mayıs, ufkun ötesini gören bir liderin demokratik ve çağdaş cumhuriyetin, laik ve bağımsız Türk devlet yolunun ilk adımıdır. 19 Mayıs 1919’da henüz halkta bir hareket, bir direniş ve karşı çıkış yoktu. Halk durağandı. Atatürk, halkı örgütleyerek, ‘Ulusun kaderini yine ulusun azim ve kararlılığı belirleyecek’ diyordu. Atatürk, ‘Yapılacak en doğru iş, halkın egemenliğine dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak’ diyordu. Atatürk, ‘’Ya istiklal ya ölüm’ diyerek bağımsızlık ruhuyla başlattığı mücadelede sadece emperyalist güçleri değil, yerli işbirlikçileri de bozguna uğratıyor; tam bağımsız ve laik bir cumhuriyet kurmayı başarıyordu. Bugün; Atatürk ve arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.