Mezitlili çocuklar, ayaklarına kadar gelen karda doyasıya eğlendi

Mezitlili çocuklar, bahardan kalma güneşli ve güzel bir günde kar sevinci yaşadı. Mezitlili çocukların ayağına kamyonlarla kar getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, onlarla birlikte kartopu oynadı.

Mezitli Belediyesi, Mersin’in yüksek kesimlerine yağan karı kamyonlarla çocukların ayaklarına kadar getirdi. Davultepe Cumhuriyet Mahallesinde vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeye boşaltılan karlar, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşları sevindirdi. Havanın güzel olması dolayısıyla güneş ışınları altında kar tepeleri arasında eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Belediye Başkanı Tarhan da çocukların sevincine ortak olarak, onlarla birlikte kartopu oynadı.

Çok eğlendiklerini ifade eden çocuklar böylesi bir sevinci yaşattığı için Başkan Tarhan’a teşekkür ettiler. “Kar görmek için gitme şansımız yoktu. Şimdi kar sitelerimizin bahçesine kadar geldi. Arkadaşlarımızla ve ailelerimizle kartopu savaşı yaptık” diyen çocuklar, sevinçlerini dile getirdiler.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Develi de “Vatandaşlarımızdan bu yönde talep gelince biz de başkanımıza ilettik. Başkanımız bu kadar kısa sürede vatandaşlarımızın bu isteğini yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her kesimden vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyor” diye konuştu.

“Bahardan kalma günde kartopu oynadık”

Mezitli’nin, Türkiye’nin eşsiz güzellikte kentlerinden birisi olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise “Bahardan kalma bir güneş altında çocuklarımıza kar sevinci yaşattık. Mezitli’de yaşayanlar arabayla 20 dakika giderseniz karla buluşabilirsiniz ya da deniz kenarında güneş altında yürüyüş yapabilirsiniz. Başka şehirler karla mücadele ederken Mezitli’de denize giren insanlar görebilirsiniz. Mezitli Belediyesi olarak kara gidemeyen çocuklarımıza bir sürpriz yaparak kar sevincini ayaklarına getirdik. Biz de onlarla kartopu oynayarak bu sevinçlerine ortak olduk” dedi.

“Çocukları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor”

Mezitli’de yaşayan herkesin mutluluğu için çalıştıklarını vurgulayarak, gelen taleplere yanıt vermeye çalıştığını belirten Tarhan, “Çocukların böylesi mutlu olduğunu görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Şu an yayla köylerimizde ekiplerimiz kardan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya çalışırken, işin başka bir yönünde de Mersin’de ve Mezitli’de çocuklar kar görmüyorlar. Biz de kartopu oynamak için gidemeyen çocuklarımızı düşünerek Toroslar’dan kamyonla kar getirdik. Bu sevinci ve coşkuyu görünce çok iyi bir şey yaptığımızı görüyoruz. Ben de onlarla birlikte eğlenme ve günün iş stresinden kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşma şansı bulduğum için mutluyum” ifadelerini kullandı.