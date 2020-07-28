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Mezitli’de yazlık sinema, Kurban Bayramı sonrası açılıyor

MEZİTLİLİLERİN 6 YILDIR EN BÜYÜK YAZ EĞLENCELERİNDEN BİRİSİ OLAN MEZİTLİ BELEDİYESİ YAZLIK SİNEMA, DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONA VİRÜS NEDENİYLE GECİKMELİ OLARAK AÇILACAK. 5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ BU SEZON İLK KEZ SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK OLAN YAZLIK SİNEMADA, YAZ BOYU HER ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ FİLM GÖSTERİMİ YAPILACAK.

MERSİN 28.07.2020, 16:20
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Mezitli’de yazlık sinema, Kurban Bayramı sonrası açılıyor

Mezitlililerin 6 yıldır en büyük yaz eğlencelerinden birisi olan Mezitli Belediyesi Yazlık Sinema, dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle gecikmeli olarak açılacak. 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü bu sezon ilk kez sinemaseverlerle buluşacak olan Yazlık sinemada, yaz boyu her çarşamba ve cuma günleri film gösterimi yapılacak.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yazlık sinemada bu sezon, korona virüs tedbirleri kapsamında yılların aksine armut koltuk ve şezlonglara izin verilmeyecek. Sinemada sosyal mesafe kuralına uygun aralıklı olarak tahta sandalyelerde oturulacak ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

“Virüs nedeniyle gerekli tedbirlerimizi alarak sinemamızı açacağız”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, saygın sanat gazeteleri tarafından Mezitli Belediyesi Yazlık Sinemasının Türkiye’nin en güzel 10 sinemasından birisi olarak seçildiğini belirterek, bu yıl sinemaseverlerle daha geç buluşuyor olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yoğun şekilde Yazlık Sinemanın açılması yönünde talepler olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Sinemamız artık Mersin’de bir klasik haline geldi. Ancak, korona virüsü tedbirleri kapsamında bu yıl biraz hassas davrandık. Normalleşme süreciyle birlikte, gerekli kurumlardan görüş alarak Kurban Bayramı sonrası açmaya karar verdik. Elbette önceki yılların aksine bir dizi tedbiri alarak Mezitlilileri misafir edeceğiz. Bu konuda değerli vatandaşlarımızdan anlayış ve destek bekliyoruz” dedi.

“6 yıldır yoğun ilgi gösteriliyor”

Bu sene de çok özel filmlerin izleyiciyle buluşacağı bilgisini veren Tarhan, “Sezonun önemli filmlerini çok cüzi fiyatlara vatandaşlarımıza izletirken, aynı zamanda özlenen bir nostaljiyi yaşatmış da oluyoruz. 6 yıldır vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Ben de fırsat bulduğum zamanlarda gelip burada film izliyorum. Sezon sonuna kadar yerli ve yabancı çok sayıda filmi sinemaseverle buluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu tarz etkinliklerin sevgiyi çoğalttığını, halkın birbiriyle kaynaşarak dayanışma ruhunu arttırdığını ifade eden Tarhan, “Belediyeciliğin en önemli kurallarından bir tanesi, vatandaşların sosyalleşmesini sağlamaktır. İstiyorum ki, vatandaşlarımız her fırsatta bir araya gelsin, birlik olup, büyük bir aile olalım. Toplum olarak bir arada olmak beni oldukça mutlu ediyor. Hayata geçirdiğimiz yazlık sinema ise sosyal belediyeciliğin ve bütünleşmenin önemli bir örneğidir. Bu anlayış ile ilerleyeceğiz ve halkımızın kültürel gelişimlerine katkıda bulunacağız” diye konuştu.

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