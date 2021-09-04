Mezitli’de yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda sağlanacak

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan ve hasta aileleri ile bir araya geldi. Ziyarette çölyak hastalığının durumu, belirlenmesi ve yapılması gerekenler konularında bilgi alışverişi yapıldı.

Türkiye’de çölyak hastalığı ile kesin verilerin bilinemediğini ifade eden Dernek Başkanı Ömer Arslan, “Ülkemizde görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmekte olup Türkiye’de 250 bin ile 750 bin arasında çölyak hastası tahmin edilmekte iken ancak yüzde 10’nuna tanı konulduğu dikkate alındığında 25 bin ile 75 bin arasında tanı almış hasta olduğu tahmin ediliyor” dedi.

‘İnce bağırsağın gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi’ olan çölyak hastalığı ile mücadelede glütensiz beslenmenin önemine dikkat çeken Arslan, kurumların glütensiz gıdaya ulaşmada hastalara destek olması gerektiğini söyledi.

Tüm vatandaşların Mezitli’de mutlu ve sağlıklı bir biçimde yaşaması amacıyla çalışma yaptıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan’ın talebi üzerine glütensiz gıda üretimi yaparak ücretsiz dağıtımını sağlayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’la yaptığı görüşme sonrası Mezitli’de yaşayan çölyak hastaları için bekledikleri müjdeyi verdi. Kent genelinde yaşayan çölyak hastalarına Tarsus Belediyesi tarafından üretimi yapılan glutensiz gıdanın ulaşmasını sağlayan Tarhan, “Bu kadar geniş bir hasta kesiminin yer aldığı çölyak hastalarının ülkemizde glütensiz gıdaya, ulaşmakta zorluklar yaşadıklarını biliyoruz. Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan ve hasta aileleriyle görüşerek bu gıdaya ulaşmaları konusunda Tarsus Belediye başkanımızla görüştüm ve olumlu geri dönüş aldım. Bundan böyle Mezitli’de yaşayan çölyak hastaları için de Tarsus Belediyemiz tarafından glütensiz gıda paketleri üretilecek. Çölyak hastalarımızın hayat kalitesini artırmak ve bulmakta zorluk çektikleri imkanlara ulaşmalarını sağlamak en büyük gayemiz. Bu konuda mesleğinin de verdiği hassasiyetle gereken duyarlılığı gösteren Haluk Bozdoğan ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.