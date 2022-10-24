Mezitli’de satranççılar hamlelerini Cumhuriyet için yaptı

Mezitli’de bir hafta boyunca devam edecek olan Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Satranç Turnuvası ile başladı.

Mezitli Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yapılan ve kıyasıya geçen turnuvaya farklı ülke ve şehirlerden 253 sporcu katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu ve Mezitli Belediyesi iş birliği ile gerçekleşen turnuvada satranççılar hamlelerini zafer için yaptı. 2 gün süren ve muhteşem final karşılaşmaları ile sona eren şampiyonada 10 yaş altı kategorisinde birinci Altay Erdem Gök, ikinci Muzaffer Halis, üçüncü Atahan Yıldız, dördüncü Korel Kahraman, 8 yaş altı kategorisinde birinci Emir Batu Ünsal, ikinci Mert Şahin, üçüncü Kaan Coşkun, dördüncü Cansın Maya Aysen, açık kategoride ise birinci Dağhan Devran, ikinci Aydın Duman, üçüncü Ahmet Olçum, dördüncü Egemen Gülden oldu.

Dereceye giren oyuncular para ödülü, madalya ve kupalarını aldı. Başarılı sporcular zafer sevinçlerini mücadele ettikleri sporcular ve aileleriyle paylaştı.