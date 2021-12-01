Mezitli’de öğrencilerin ulaşım sorunu çözüldü

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, Anayurt Mahallesi’nde yaşayan öğrencilerin servis sorununu çözdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi süreci hariç, göreve geldiği ilk haftadan itibaren aralıksız olarak düzenlediği ’Halk Günü’ etkinlikleri kapsamında Anayurt Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tarhan, kendisine iletilen sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Öğrencilerin ‘okula ulaşım’ sorunu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunan Başkan Tarhan, kalıcı çözüm üretilinceye kadar öğrencilerin belediye servisini kullanmasına olanak sağladı.

Başkan Tarhan’ın bu kararı veliler ve öğrenciler tarafından büyük sevinçle karşılandı. İklim koşullarının etkisiyle zor şartlarda okullarına ulaşmaya çalışan öğrenciler, ilk kez servis kullanmaya başlamanın sevincini ve heyecanını bir arada yaşadı. Daha önce ailelerinin kısıtlı olanakları ile okula gitmek zorunda kaldıklarını dile getiren öğrenciler, “İlk kez tertemiz araçlarda, klimalı ortamda okulumuza gidip dönüyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ederiz” dediler.

Anayurt Mahallesi Muhtarı Musa Ural da mahallenin merkeze uzaklığı nedeniyle sürekli olarak öğrencilerin ulaşım sorunu yaşadığına dikkat çekerek, "5 kilometre uzağa çocuklarımızı okula götürmek zorunda kalıyoruz. Bir çoğumuzun araç olanağı olmadığından maalesef yağmurda motosikletle, at arabasıyla hatta yürüyerek gidenler bile vardı. Yağmurda, sıcak havalarda kan ter içerisinde çocuklarımızı okula ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsanlar bu yüzden işe dahi gidemiyorlar. Çocuklarımız için daha köklü bir çözüm buluncaya kadar Mezitli Belediyemizin sağladığı servisle okula gelip gidecekler. Velilerimiz son derece memnun. Mahallem, vatandaşlarımız ve özellikle çocuklarımız adına Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

“Çocuklarımız için kalıcı çözümü birlikte üreteceğiz"

“2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde hala öğrencilerin servis gibi temel ihtiyacına ulaşamaması kabul edilemez” ifadelerini kullanan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Bir süredir merkeze uzak olan Anayurt Mahallemizde servis sorunu yaşandığını biliyoruz. Ancak belediye olarak bu konuda kalıcı çözüm üretmemiz mümkün değil. Öte yandan, öğrencilerimizi özellikle kış aylarının olumsuz hava şartlarıyla baş başa bırakamazdık. Halk Gününde velilerden bu yönde yoğun talep gelince, servisimizi işçilerimizin ulaşım saatleri dışında öğrencilerimiz için tahsis ettik. Ancak öncelikli hedefimiz bu soruna kalıcı bir çözüm üretmektir. Bu konuda yetkili kurumlarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.