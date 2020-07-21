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Mezitli’de Kurban Bayramı’na özel tedbir

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE MEZİTLİ BELEDİYESİ, İLÇE KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI UYARINCA KORONA VİRÜS SALGINI SONRASI İLK KEZ KUTLANACAK OLAN KURBAN BAYRAMI İÇİN ÖZEL TEDBİRLER ALIYOR.

MERSİN 21.07.2020, 16:07
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Mezitli’de Kurban Bayramı’na özel tedbir

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçe kurban hizmetleri komisyonu kararı uyarınca korona virüs salgını sonrası ilk kez kutlanacak olan Kurban Bayramı için özel tedbirler alıyor.

KKurban satış ve kesim alanı olarak nüfus yoğunluğunun az olduğu 5 farklı noktayı belirleyen Mezitli Belediyesi, kent merkezi içerisinde 1 adet mobil kesim merkezi oluşturdu. Mezitli Belediyesi kurban satış ve kesiminde ana merkez olarak ,Bozön Mahallesi otoban köprüsü altı, Tece Deniz Mahallesi Mehmet Könte Caddesi üzerinde, Seymenli Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesinde bulunan pazar yerinde, Kuyuluk bölgesinde Çankaya Mahallesi Muhtarlığı civarında ve Fındıkpınarı Mahallesi futbol sahası yanında kurban satış ve kesim alanları hazırladı. Menderes Mahallesi salı pazarında da mobil kesim yapılması için hazırlıklarını tamamladı. İçerisinde Mezitli Kaymakamlığı, Mezitli Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mezitli Şubesi gibi kurumların yer aldığı ilçe kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen kurallar kapsamında korona virüse önlem için bir dizi kısıtlamalar getirildi. Kurban satışında belirlenen kurallara göre veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların satışına izin verilecek ve tüm kurbanlıklarda kulak numarası bulunacak. Kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yaşı ve aşılama bilgileri zorunlu olacak. Kurban kesimleri randevu usulüne göre yapılacak olup, yoğunlaşmaya izin verilmeyecek. Mezitli kurban komisyonunda yer alan Mezitli Müftüsü Süleyman Şahin, Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Solak, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hürsan Korkmaz ve diğer komisyon üyeleri ile birlikte kurban satış ve kesim alanlarında incelemelerde bulundu. Olması gereken yasal zorunluluklar konusunda bilgiler veren komisyon üyeleri, korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen kuralların esnetilmesine kesinlikle izin verilmeyeceği, olağanüstü şartlarda bir Kurban Bayramı geçirileceğini dile getirdiler.

Hijyenik bir ortamda alıcı ve satıcının en rahat şekilde kurban alışverişi yapabilmesi için gerekli önlemleri aldıkları bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da olağanüstü günlerden geçtiklerini söyledi. Tarhan, "Her yıl, Kurban Bayramı boyunca dini hükümlere göre, sağlığa uygunluk koşullarına uygun bir şekilde kesim hizmeti vermek için çalışma gerçekleştiriyoruz. Ancak bu yıl tedbirlerimizi daha sıkı tutmak durumundayız. Zabıta Müdürlüğü, ekiplerimiz bayram öncesi ve bayram sırasında aralıksız denetim yaparak, belirlenen noktalarda ve açıkta, cadde ve sokaklarda kurban satışına ve kesimine kesinlikle izin vermeyecek. Vatandaşlarımız, belirlenen alanlarda huzur ve rahat bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini amaçlıyoruz. Lütfen, Korona virüsüne karşı aldığımız tedbirlere uyarak, son derece dikkatli ve hassas davranalım. Özellikle, gerekli izinleri, sağlık raporları ve küpesi bulunmayan hayvanları asla satın almayalım. Kesim için randevu alalım ve mümkün olduğunca az kişi ile kesim merkezinde bulunalım" dedi.

"Lütfen belirlenen kurallara uyalım"

Vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri adına her türlü tedbiri aldıklarının altını çizen Tarhan, "Ekiplerimiz sizlere yardımcı olmak için 24 saat aralıksız olarak hizmet verecek şekilde planlama yaptı. Vatandaşlarımızdan ekiplerimize destek olarak, belirlenen kurallara uymalarını rica ediyorum. Dostluğu, sevgiyi, kardeşliği, geleceğimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmadan, birlik ve beraberlik içinde olmasını dilerim. Mümkün olduğunca bayram ziyareti yapmadan evimizde kalarak, virüsün yayılmasının önüne geçelim. Bayram sevincimizi, hüzne dönüştürmeyelim" diye konuştu.

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