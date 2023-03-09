Mezitli’de kadınlara ’stresle baş etme’ atölyesi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ile Türk Psikolojik ve Danışma Derneği Mersin Temsilciliği işbirliğinde, deprem bölgelerinden gelen kadınlara yönelik stresle baş etmeleri için farkındalık atölyesi eğitimi gerçekleştirildi.

Kadınların yaşadıkları zorlu süreçte duygularını ifade etme, beden farkındalığı tekniklerini kullanarak şimdi ve burada olma yoluyla stres süreçlerini yönetme becerilerini desteklemeyi hedefleyen çalışma ile dayanışmanın farklı bir basamağı oluşturuldu. Kadınlara, duygularını kontrol etme, karşılaşılan durumlarla ilgili doğru tavır sergileme, duygusal, zihinsel, fiziksel ve davranışsal tepkilerle baş etme gibi konuların anlatıldığı eğitim atölyesindeki uzmanlar, "Sosyal destek, bireyin travması konusunda iyileştirici bir güçtür. Bu sebeple, duygularınızı ve düşüncelerinizi içinize atmak yerine sizi dinleyen bir arkadaş, aile, komşu gibi yakınlarınızla konuşmanız bu süreçte kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır” dedi.

Atölye sonunda Kadınlar Günü dolayısıyla Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından gönderilen hediyeler katılımcılara iletildi.

Depremin olduğu ilk andan bu yana olumsuz etkilenen vatandaşlara destek vermek için çabaladıklarını ifade eden Başkan Neşet Tarhan, “Bölgede yaptığımız yardımların yanında depremden kaçarak kentimize gelen insanların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gece gündüz demeden, personelimizle, gönüllülerimizle çalışma yaptık. Bunun ikinci kısmında ise olumsuz etkilenen kadınlara sosyal ve psikolojik destek vermeye çalışıyoruz. Daha önce ortak projeler gerçekleştirdiğimiz Türk Psikolojik ve Danışma Derneği Mersin Temsilciliğine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.