Mezitli’de kadınlar ‘Shirley Valentine’ oyununu izledi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince ’Kadınlar Günü’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlar Sumru Yavrucuk’un ‘Shirley’ oyununu izledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezinde sahnelenen ve bir kadının var olma savaşı içerisinde Londra’dan Türkiye’ye uzanan öyküsünün anlatıldığı ‘Shirley’ ile sahnede adeta devleşen ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk’un performansı büyük beğeni kazandı. İki perdelik oyunda, Yavrucuk’un performansı ile hüznü ve neşeyi bir arada geçiren sanatseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Bazı bölümleri interaktif hale gelen oyunda çalınan İzmir Marşına tüm seyirciler aynı anda eşlik edince renkli görüntüler ortaya çıktı. Oyunun sonunda, “Her şey ve her yer o kadınların becerikli elleriyle şekilleniyor” diyen sanatçı Sumru Yavrucuk, “Biz kadınız, hürüz ve akıllıyız. Başka da hiçbir şeye ihtiyacımız yok” dedi.

Sergilediği performansıyla izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan usta oyuncu Sumru Yavrucuk’a, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından plaket verildi.

Sahnede başarılarıyla kendisini ispat etmiş iki değerli kadınla birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Birisi sanatıyla olduğu kadar dik duruşuyla da örnek olmuş değerli tiyatrocumuz Sumru Yavrucuk, diğer yanımda da İstanbul’un mimarı Canan Kaftancıoğlu" dedi.