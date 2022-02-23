Mezitli’de gönüllüler çocuklar için ördü

Mezitli’de gönüllülerin dayanışması kış günlerinde çocukları sevindirmeye devam ediyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan ve Mezitli Belediyesi Örgüevi gönüllülerinin ördüğü bere, atkı ve yelekler Yunus Emre İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gönüllülerin ördüğü giysiler, ilkokullarda çocuklara dağıtılıyor. Sembol Tarhan ve Mezitli Belediyesi Örgüevi gönüllülerinin ördüğü bere, atkı ve yelekler de Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı. Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli tarafından bereler okula ulaştırılarak dağıtılması sağlandı. Dağıtıma belediye yetkililerinin yanı sıra Okul Müdürü Mehmet Çiğ ve öğretmenler de eşlik etti. Hazırlanan hediye paketlerini neşeyle açan öğrenciler, örgüleri ören gönüllülere teşekkürlerini ilettiler.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’nin en büyük gücünün vatandaşların arasında kendiliğinden oluşan dayanışma ve yardımlaşma duygusu olduğunu vurgulayarak, “Bu yardımlaşma ve dayanışma duygusu ile Mezitli’ye sayısız tesis kazandırdık. Bu alanda özellikle kadınlarımızın kentine sahip çıkması bizi örnek bir ilçe yaptı. Örgü Evimiz de bizim için çok özel bir alan oldu. Mezitli Belediyesi Örgü Evimizi sahiplenen kadınlarımızın katkıları sayesinde, Örgü Evimiz çok bilinen önemli bir buluşma mekanı haline geldi. Kadınlarımız burada boş zamanlarını değerlendiriyorlar, örgü yapıyorlar. Bilmeyenler örgü öğreniyor. Burası sadece kadınların bir araya gelip örgü ördüğü, sohbet ettiği yer değil, aynı zamanda çok önemli bir sosyal faaliyet ve buluşma alanı. Burada yeni işlemeler öğreniyorlar. Öğrenmekle de kalmayıp içerisinde yer aldıkları projelerle sosyal sorumluluklarını da yerine getirmiş oluyorlar. Yine çok özel bir çalışmaya imza atarak yıl içerisinde pek çok kez olduğu gibi çocuklarımızı örgüleriyle ısıtmayı başardılar. Tüm emek veren kadınlarımızı kutluyorum. Mersinlileri Örgü Evimizde gerçekleşen faaliyetlere katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.