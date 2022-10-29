Mezitli’de cumhuriyet coşkusu Pinhani ile yaşandı

Cumhuriyetin 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde sevilen müzik grubu Pinhani, Mezitli’de gençlerle bir araya geldi. Soli Arenada gerçekleştirilen konserde binlerce genç, Pinhani’nin canlı performansıyla eğlendi.

Grup, ‘Dünyadan uzak’, ‘Bilir o beni’, ‘Beni sen inandır’, ‘Beni al’, ‘Aşk bir mevsim’ gibi parçalarının da yer aldığı sevilen şarkılarını alanı hıncahınç dolduran gençlerle birlikte seslendirdi. KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendelli’nin de izlediği konserde sahneye gelerek eşi Sembol Tarhan’la birlikte sanatçılara çiçek veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Cumhuriyet; yaşam güneşimiz, geleceğimizin güvencesi, bizim yönetim ufkumuz, aydınlığımızdır. Atatürk bu kutsal armağanı gençlerimize hediye etmiş olsa da cumhuriyeti sonsuza kadar korumak ve yüceltmek hepimizin onur, insanlık ve yurttaşlık görevidir. Türk gençliği onun koşusunu sonsuza değin sürdürecek. Atatürk’ün emanetini yaşatacaktır. Bu dönemeci cumhuriyet yönüne çevirebilmek umut ve inancı ile 99. yıl kutlu olsun” dedi.