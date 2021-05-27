Mezitli’de çöp konteynerlerine modifiyeli sistem

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, çöp konteynerlerine modifiye sistemi uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce konteynerleri aynı anda temizleyen, dezenfekte eden ve boyayarak yeniden kullanıma hazır hale getiren temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, şimdi de metal konteynerlere modifiye sistemi uygulamaya başladı. Özellikle alt kısmı çürüyen konteynerler tamir edilerek yeniden kullanılır hale getiriliyor, kendi icatları olan sac büküm makinesi ile konteynerlere orijinal görüntü sağlanıyor.

Belediye personelinin geri dönüşüm sistemi ile büyük katkı sunduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli ailesinin bütün fertleri ’kentime nasıl katkı sunabilirim’ diye çalışmaya devam ediyor. Çalışanlarımız da belediye bütçesine katkı sağlamak adına ortaya koydukları projelerle çok değerli bir iş başarıyorlar. Metal olmasına karşın çöpün oluşturduğu atık ve sulardan dolayı çok çabuk çürüyen çöp konteynerlerini geri dönüştürmeyi başardılar. Yeni konteyner almanın oluşturacağı yüksek maliyeti minimum düzeye çekerek önemli oranda destek sağlıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi çalışanlarımızlar, vatandaşlarımızla Mezitlililer olarak büyük bir aileyiz. Her birey de ailesine katkı sunabilmek adına elinden geleni yapıyor" dedi.