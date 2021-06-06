Mezitli’de çevre duyarlılığına dikkat çekildi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, 5 Haziran Çevre Haftası kapsamında çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla sahil temizliğiyle birlikte bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye çalışanlarının katılımıyla Çugider Koruluğunda temizlik çalışması ve ağaçlara bakım yapıldı. Ardından Deniz Mahallesi’ndeki sahil temizliği etkinliğine katılan Başkan Tarhan’a, Tece bölgesinde yaşayan Ruslar da katılarak destek verdi. Temizlikte, bilinçsiz şekilde sahillere atılan yüzlerce torba çöp toplandı. Çöplerin yanı sıra rahatsızlık veren ot ve yosunlar da temizlenerek sahiller temiz bir hale getirildi.

Yaklaşık üç kilometre boyunca sahil temizliği yaparak denize giren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tarhan, çevrelerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Etkinliğin sonunda, Tece sahilindeki vatandaşlara bahçe balkonlarında yetiştirmeleri amacıyla domates, biber, patlıcan fideleri dağıtan Başkan Tarhan, yaşadıkları çevreyi güzelleştirmenin kendi ellerinde olduğunu ifade etti. Başkan Tarhan, balkonda saksıda yetiştirilen bir biberin ya da domatesin yaşamı güzelleştireceğine dikkat çekti ve karpuz dağıttı.

"Temiz bir çevre elimizde"

Temiz ve sağlıklı bir çevrenin ancak vatandaşların sahip çıkmasıyla mümkün olabileceğine dikkat çeken Tarhan, “Halkımız her alanda belediyemize destek vermeye devam ediyor. Biz de çevre günü nedeniyle bu duyarlılığı oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Bazı vatandaşlarımız uzaktan bakarak denize gitmeye devam ederken, bir takım vatandaşlarımız da etkinliğimize destek verdi. Sahil temizliğimizde bölgede yoğun şekilde yaşayan Rus vatandaşlar da katıldı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Son derece güzel ve verimli bir etkinlik oldu” dedi.