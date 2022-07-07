Mezitli’de bayram tedbirleri alındı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Kurban Bayramı’na yönelik tüm önlemlerini aldı. İlçede 6 farklı noktada kurban kesim ve satış alanı, 1 mobil kesim yeri belirleyen Mezitli Belediyesi, talep edilen oranda da özel kesim yeri izni verdi.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların kurban ibadetlerini yapabilmesi için talep edilen noktalarda kurban satışı ve kesimi için alanların hazırlandığını ve açıkta, cadde ve sokaklarda kurban kesiminin kesinlikle yasaklandığına dikkat çekildi. Vatandaşların bu konuya hassasiyet göstermeleri de istendi. Vatandaşı rahatsız etmeden en rahat ve sağlıklı biçimde kurban kesim ve satış alanlarının belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, belirlenen yerlerde kesim yapılmaması halinde kurban kesen kasap ve kurban sahibine ayrı ayrı cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Bozön Mahallesi girişi Otoban altında, Tece Deniz Mahallesi Mehmet Könte Caddesi üzeri İnci Sitesi önünde, Fındıkpınarı Mahallesi futbol sahası doğusu, Seymenli Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzeri pazar yerinde ve 75. Yıl Mahallesi Erciyes Sitesi arkası kapalı semt pazarında kurban satış ve kesim merkezi oluşturulduğu, Menderes Mahallesi Salı Pazarında ise mobil kesim merkezi oluşturulduğu bilgisi verildi.

İl Kurban Komisyonunca belirlenen kesim ücretlerinin büyükbaş hayvanlarda 600 TL, küçükbaş hayvanlarda ise 100 TL olduğu ifade edilen açıklamada, bayram boyunca İl Kurban Komisyonunca sürekli denetim yapılacağı, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda vatandaşların talep ve şikâyetlerini tüm gün boyunca Mezitli Belediyesi’ne bildirebilecekleri kaydedildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da vatandaşların belirlenen alanlarda huzur ve rahat bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini amaçladıklarını belirterek, “Dostluğu, sevgiyi, kardeşliği, geleceğimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olmasını dilerim” dedi.