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Mezitli’de Avrupa Hareketlilik Haftası’nda ağaçlara bakım yapıldı

MERSİN'İN MERKEZ MEZİTLİ İLÇESİNDE AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA KORULUKLARDA BUDAMA, TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI.

MERSİN 21.09.2020, 17:57
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Mezitli’de Avrupa Hareketlilik Haftası’nda ağaçlara bakım yapıldı

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında koruluklarda budama, temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Mezitli’de eğlenceli ve coşku dolu bir hafta yaşanmasına neden olan Avrupa Hareketlilik Haftası son derece anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Etkinlikler kapsamında ilçede bulunan koruluklarda budama, temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Aralarında Kulüp Başkanı Aydan Dayıkaymaz ve Kurucu Başkan Sembol Tarhan’ın da yer aldığı Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri de eldiven ve maskelerini takarak, kendi diktikleri fidanların bakımını yaptı.

Yaklaşık 5 yıl önce diktikleri ve bugün ağaç haline gelmiş olan korulukta bulunan çöp ve atıkları temizleyen Soroptimist Kulübü üyelerine, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Maske ve eldivenlerle korulukta yapılan çalışmalar kapsamında jakaranda ve defne ağaçlarının dipleri kazıldı, kuruyan dallar budandı.

Mezitlililerin renkli ve hareketli bir hafta geçirdiğine dikkat çeken Başkan Tarhan, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin en anlamlısının Mezitli Soroptimist Kulübü tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Hafta kapsamında kulüp üyelerinin kendi diktikleri fidanların bakımını da yaparak örnek bir tavır sergilediğini vurgulayan Tarhan, “2020 yılının teması ‘herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’ olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, son derece renkli ve hareketli etkinlikler düzenliyoruz. Ben dahil tüm birimlerimiz işe geliş gidişlerde, gün içerisinde yaptığımız faaliyetlerde mümkün olduğunca bisikleti kullanmaya gayret gösterdik. Ancak bunun kadar önemli bir etkinliği de Mezitli Soroptimist Kulübü üyelerimiz gerçekleştirdi. 5 yıl önce kendi diktikleri ve bugün her biri birer ağaç olan jakaranda ve defne koruluğuna bakım yaptılar. Ben de bu anlamlı etkinliğe katılarak destek olmak ve farkındalık oluşturulmasına katkı sunmak istedim" dedi.

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