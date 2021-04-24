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Mezitli’de Atatürk Büstü törenle açıldı

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mersina Park ve Evin Life sitelerinde yaptırılan Atatürk Büstü açılışı gerçekleştirildi.

MERSİN 24.04.2021, 16:23
Mezitli’de Atatürk Büstü törenle açıldı

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mersina Park ve Evin Life sitelerinde yaptırılan Atatürk Büstü açılışı gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan ’Her siteye bir Atatürk büstü’ kampanyası kapsamında gerçekleştirilen Atatürk büstünün açılışında bayram coşkusu doyasıya yaşandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocukların yoğun ilgi gösterdiği törende nutuk kitabı dağıttı

Bir süredir pandemi nedeniyle bayramları istedikleri gibi kutlayamadıklarına dikkat çeken Başkan Tarhan, "Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kısa sürede aynı coşku ve aydınlık biçimde kutlamalara devam edeceğimizden hiçbir kuşkum yok. Biz de elimizden geldiği ölçüde halkımızla birlikte kutlamaya çalışıyoruz" dedi.
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