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Mezitli’de aktif yaş alma evi kültür sanat merkezi haline geliyor

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE MEZİTLİ BELEDİYESİ'NİN MERSİN ALZHEİMER DERNEĞİNİ'NİN DESTEĞİYLE 5 YILDIR HİZMET VERDİĞİ GÜLBAHAR ÖZMEN AKTİF YAŞ ALMA EVİ, SANATSAL DOKUNUŞLARLA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ HALİNE GELİYOR.

MERSİN 09.07.2020, 17:22
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Mezitli’de aktif yaş alma evi kültür sanat merkezi haline geliyor

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin Mersin Alzheimer Derneğini’nin desteğiyle 5 yıldır hizmet verdiği Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi, sanatsal dokunuşlarla kültür sanat merkezi haline geliyor.

Her yaştan Mezitlilinin, üretimle iç içe aktif bir yaşam sürmeleri için kültürel ve sanatsal alanda çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü aktif yaş alma evinde çalışmalar yapan yaşam koçu ve aile danışmanı Yeliz Özalp ile görsel sanatların farklı dallarından bir grup sanatçı binanın görüntüsünü değiştirmek için harekete geçti. Bahçe ve iç dekorasyondan, duvar figürlerine kadar çeşitli sanatsal süslemelerle donatılacak merkez, Mezitli’nin en önemli çekim merkezlerinden birisi olacak. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sible Gelbul’la birlikte merkezde çalışma yapan sanatçıları ziyaret ederek, proje hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmaları inceleyen Tarhan, ziyarete katılan ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları verdi. Sadece belli bir yaşın üzerinde olanları değil her yaştan Mezitliliyi Gülbahar Özmen Aktif Yaş alma Evinde buluşturmak istediklerini söyleyen Yeliz Özalp, “Farklı yaş gruplarından arkadaşlarımızla birlikte çok güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Burada oluşturduğumuz güzellikleri tüm Mezitlililerle paylaşmayı düşünüyoruz. Sevgi paylaştıkça güzel, güzel şeylerde paylaştıkça ortaya çıkacak. Henüz projeyi hayata geçirmeye başladık. Bittikten sonra da tekrar başkanımızı buraya davet edeceğiz. Güzel şeylerimizi yine birlikte Mezitlililerle paylaşacağız. Elimizden geldiğince burayı herkese açık bir mekan haline getireceğiz. Burada sadece yaşlı yetişkin insanlar değil, gençlerle yaşlıları bir arada bulundurmak istiyorum. Onların geçmiş ve gelecekteki bağlarını da burada kurma çabası içindeyiz” dedi.

Sanatsal çalışmaları gerçekleştiren sanatçılardan Samed Köksal da “Biz çalışan gençler olarak elimizden geldiğince Yeliz hocamıza destek olmaya çalışıyoruz. Burada birçok kişi var. Hiç birimiz tek değiliz. Hepimiz biriz. Birlik olarak bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe, kendi bilgilerimizi de burada sanata dönüştürme şansı buluyoruz. Yaşlı, genç, yetişkin, hep bir karma yapı içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bitince çok renkli, çok güzel, çok eğlenceli bir mekan olacak" diye konuştu.

"Burası eskiden bir çöplüktü"

5 yıl önce çöp ev olan bir binanın yüzlerce kursiyerin eğitim aldığı kültür ve sanat mekanı haline geldiğini görmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Tarhan ise “Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evimiz, oldukça şık, bahçesiyle iki katlı yapısıyla oldukça güzel bir yapı. Ama tabi şuanda görünen güzellik kimseyi yanıltmasın. Burası eskiden bir çöplüktü. Yıkılmaya yüz tutmuş bir bina vardı ve geri dönüşümcüler burayı çöp toplama merkezi olarak kullanıyordu. Çevre sakinlerinden sürekli şikayet geliyordu. Alzheimer Derneği başkanımız Aynur Özge böyle bir projeden bahsedince, burayı gösterdik. Çok beğendi. Biz de bina sahibi olan Gülbahar Özmen hanımefendi ile irtibata geçerek desteğini aldık ve binanın lüks bir villa görünümü almasını sağladık. İkinci katında ahşaptan çok lüks bir toplantı ve etkinlik salonu oluşturduk” şeklinde konuştu.

"İnsanlar yaş alırken aktif şekilde yaşlansın"

Mersin Alzheimer Derneği ile birlikte çok önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Tarhan, “Burada müzikten resime kadar her türlü çalışma var. Adı üzerinde burası aktif yaş alma merkezi. Yani insanlar yaş alırken aktif şekilde yaşlansın. Evde oturmasın. Kadınımız, erkeğimiz evde televizyon seyretmesin ya da kahvelerde zaman öldürmesin. Bu gelişmiş demokratik ülkelerde yaygın olan bir projeydi ve biz de oldukça başarılı çalışmalar yaptık. Burada yakaladığımız başarı sonrası ikincisini ve daha büyüğünü Davultepe’de yaptık. Kardeş şehrimiz Berlin Tempelholf-Schöneberg’ten de mali yönden destek verdi. İki katlı ve son derece modern daha iyi fiziki imkanlara sahip bir bina yaptık. Sadece yaşlıların değil belli yaşa gelen insanların daha sağlıklı olmaları en büyük hedefimiz. Biz belediye olarak herkes yaşı ne olursa olsun bir şeylerle uğraşmalı diyoruz. Hiç kimsenin bahane üretme lüksü yok. Daha dün gözleri görmeyen engelli çocuğumuz bisiklet kullanmayı öğrendi. Anaokulumuzda her çocuğumuz bisiklet kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Mezitli’de yaşayanların daha mutlu ve huzurlu olması adına sivil toplum kuruluşları ile son derece başarılı işler gerçekleştirdiklerini ifade eden Tarhan, “Kent Konseyimizle, Üretici Kadın Kooperatifimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, dünya çapında ses getiren başarılı işler yapıyoruz. Tabii ki bunu daha başka kurumları ve gönüllüleri katmamız gerekiyor. Aktif Yaş Alma Projemize de Mezitli Kent Konseyi destek veriyor, gönüllülerimiz destek veriyor, üniversite öğrencilerimiz destek veriyor. Boyası eskimiş duvarların boyasını onlar yapıyorlar, desenlerle süslüyorlar. Resim ve seramik sanatının en güzel örneklerini burada yapıyorlar. ‘Herkes bir şey yapsın’ derken bunu hep beraber yapalım diyoruz. Bu gönüllü ordusunu genişletiyoruz. Üniversiteyi yeni bitirmiş arkadaşımız var, üniversite öğrencisi arkadaşımız var onların yeteneklerinden yararlanıyoruz. Bu çemberi çok büyüterek Mezitli’de güzel şeyler yapıyoruz. Biz iyi bir belediyeyiz. Ama yetmiyor bize. Biz en iyisi olacağız diyoruz. Çünkü yanımızda sivil toplum kuruluşları, gönüllüler olduğu sürece çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum" dedi.

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