Mezitli’de ’99. yılda 99 zeybek’ gösterisi

Cumhuriyetin 99. yıldönümü dolayısıyla Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi iş birliğinde ’99. yılda 99 zeybek’ gösterisi yapıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan’ın yanı sıra, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve kent konseyi üyeleri, Mezitli Belediyesi Gönüllüleri, Sanat Çarşısı esnafı, belediye bünyesinde hizmet veren Bircan Tüfekçioğlu, Mustafa Baysan, Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi öğretmenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan zeybek ekibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini tiyatral gösteriyle halk oyununa uyarladı.

Sanat Çarşısı bahçesine dikilmiş olan Türk bayrağını bir kişinin sökmeye çalışması ve çevrede bulunanların buna izin vermeyerek bayrağı yerine dikmesiyle başlayan gösteride, 99 oyuncu ’zeybek’ oyununu oynadı. Folklor eğitmenleri Ömer Özsin ve Süleyman Uysal tarafından iki haftalık bir süreçte kurs alarak hünerlerini başarıyla ortaya koyan zeybek ekibi, izleyenler tarafından da alkışlarla ödüllendirildi.

Cumhuriyet coşkunu her alanda kutlamaya özen gösterdiklerini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Çok iyi biliyoruz ki cumhuriyet, yaşam güneşimiz, geleceğimizin güvencesi, bizim yönetim ufkumuz ve aydınlığımızdır. Atatürk bu kutsal armağanı gençlerimize hediye etmiş olsa da cumhuriyeti sonsuza kadar korumak ve yüceltmek hepimizin onur, insanlık ve yurttaşlık görevidir. Türk gençliği onun koşusunu sonsuza değin sürdürecek, Atatürk’ün emanetini yaşatacaktır" dedi.