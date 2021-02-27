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Mezitli’de 3. taziye evi açıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Tece Seymenli Mahallesinde hayata geçirilen 3. taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

MERSİN 27.02.2021, 10:19
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Mezitli’de 3. taziye evi açıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Tece Seymenli Mahallesinde hayata geçirilen 3. taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle maske ve mesafe kuralına dikkat edilerek, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Seymenli Mahallesi Muhtarı Emine Şahin, vatandaşlardan gelen taziye evi ihtiyacını kısa sürede karşılaması ve seymenli mahallesine yaptığı destekler nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkür etti.

"Tece ve Davultepe sahilinin boydan boya kiralanması için Çevre Bakanlığına başvuru yaptık"

Vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede yerine getirmek amacıyla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Neşet Tarhan ise “Daha önce Kuzucubelen Mahallemizde oldukça kapsamlı bir tören ve taziye evini hayata geçirmiştik. Geçtiğimiz hafta da yine Tece bölgemizde bir hayırseverimizin desteğiyle Mehmet Kara Taziye evi ve muhtarlık binasının açılışı yapmıştık. Şimdi de Seymenli Mahallemizden gelen talepleri değerlendirerek taziye evimizi hazırladık ve bugün huzurlarınızda açılışını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerdeTece Deniz Mahallemizde yeni bir taziye evinin açılışını yapacağız. Tece bölgemiz hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda lise inşaatı başlayacak. Tece’de ki çocuklarımız uzak bölgelere gitmeden bu okuldan yararlanacak. Bunun yanında Tece ve Davultepe sahilinin boydan boya kiralanması için Çevre Bakanlığına başvuru yaptık. Gerçekleştiği zaman tüm sahilin sorumluluğu belediyemizde olacağından daha temiz, daha fazla sosyal imkanlar altında denize girebileceksiniz. Yine sahil bölümünde 76 dönümlük spor ve yeşil alanın düzenlenmesi için çalışmalarımız var. Ayrıca Şahin tepesi mahallemizde Mutlu Yaşam Köyünü Mart ayında hizmete sokuyoruz. Burada Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Sosyal etkinlikler gerçekleştireceğiz” dedi.

Mezitli’nin İmar Uygulama Planının tamamlandığını ve askıya çıkma aşamasına geldiği bilgisini de veren Tarhan, “Bu plan kabul edildiği zaman çok büyük bir yapılaşma başlayacak. Zaten şimdi bile özellikle Rusya, Moldova gibi ülkelerden gelen konuklarımız yerleşmek için Tece bölgesini tercih ediyor. Planın uygulanmaya başlamasıyla birlikte Tece özellikle en hızlı gelişen bölgelerden birisi olacak. Bu da arsa ve evlerin daha değerlenmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

Mahallede yaşayan çocuklara da park ve oyun alanlarının yenileneceği müjdesini veren Tarhan, sahip çıkmaları ve temiz tutmaları çağrısında bulundu. Taziye evini “İnşallah kullanmaya gerek kalmaz” diyerek açtıklarını ifade eden Tarhan, “Burayı sadece taziyelerde değil özel toplantılarınızda, söz nişan gibi kutlamalarınızda da kullanabilirsiniz. Hepimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından taziye evinin açılışı yapıldı.
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