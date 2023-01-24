Mezitli’de 2 açılış birden gerçekleştirildi

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde Yıldırım Mayruk Yaşayan Müzesi ve Mehmet Faruk Gürtunca Kütüphane ve Bilgisayar ile Geliştirilmiş Çalışma Merkezinin açılışları gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi ikinci katında gerçekleşen açılışa Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, ünlü modacılar Yıldırım Mayruk, Barbaros Şansal ve davetliler katıldı. İlk olarak ’2023’e Hikayeler Adım Adım Cumhuriyet’ defilesindeki elbiselerin sergilendiği Yıldırım Mayruk Yaşayan Müzesi açıldı. Her biri 300 ile 800 saat arasında ince işçilikle tasarlanan Yıldırım Mayruk’un birbirinden değerli kostümleri moda severler ile buluştu. Katılımcıların oluşturulan anı defterine düşüncelerini yazdığı müzede elbiseler üç ay arayla başka modellerle değiştirilerek sergilenmeye devam edileceği belirtildi. Müze Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinin açık olduğu saatlerde dileyen tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak gezilebilecek.

Yapılan açılışlardan ikincisinde ise Türk şiirine ’Gezsen Anadoluyu’ eserini kazandıran şair, sanatçı, besteci ve gazeteci Mehmet Faruk Gürtunca adına kızı Ülkü Ongun tarafından yaptırılan Kütüphane ve Bilgisayar ile Geliştirilmiş Çalışma Merkezi hizmete girdi. Mezitli Kültür Merkezi ikinci katında son derece modern teknolojiyle donatılmış mimar Zekeriya Öktem tarafından dizayn edilen ve giriş bölümünde Gürtunca’nın eşyalarının kitaplarının ve el yazması eserlerinin de yer aldığı bir müzenin de bulunduğu kütüphane, ders çalışmanın yanı sıra internet teknolojisinden yararlanma nezih bir ortamda kitap okuma gibi imkanları da bünyesinde barındırıyor. Açılışta Başkan Tarhan, gençlerin nezih bir ortamda kitap okuyup ders çalışabileceği, internetten yararlanabileceği kütüphanenin oluşmasında katkıda bulunanlara plaket ve çiçek verdi.

"Sosyal sermayesi çok güçlü bir belediyeyiz"

Açılışta konuşan Başkan Tarhan, "İnsana dayalı sosyal sermeyesi çok güçlü bir belediyeyiz. Belediyemizin pek çok yerinde kütüphanemiz ve kitaplığımız var. Türkiye’de örneği görülmemiş bir şekilde bastırıp dağıttığımız on binlerce kitabın yanında belediyemizin girişinde bulunan kütüphaneye gelip ücretsiz olarak kitap alabiliyorsunuz. Kitap okumanın yanında evlerinde ders çalışma ortamı bulamayan çocuklar için daha önce yine bir hayırseverimizin desteğiyle Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanemizi hayata geçirmiştik. Şimdi de yine hayırseverimiz Ülkü Ongun’un babası Mehmet Faruk Gürtunca adına yaptırdığı teknolojik bir kafe kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Geleceğimiz olan çocukların eğitime ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Aynı mekanda Türk moda dünyasının en bilenen ismi olan Yıldırım Mayruk’un diktiği kıyafetlerin yer aldığı bir yaşayan müzeyi de hayata geçirdiklerini belirten Tarhan, "Gerçek bir beyefendi olan Yıldırım Mayruk ve onun her daim yanında bulunan ve kendisini terzi yamağı olarak adlandıran Barbaros Şansal ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ’2023’e Hikayeler Adım Adım Cumhuriyet’ defilesindeki elbiseler sergilendiği bir müzemizi açıyoruz. Üç ayda bir elbiseler yenilenerek sürdürülebilir bir hale getirilecek" ifadelerini kullandı.