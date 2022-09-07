Mezitli-Tempelhof-Schöneberg kardeşliğinin 10. yılı konserle kutlandı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin, Berlin Tempelhof-Schöneberg ile kardeş kent olmasının 10. yıl dönümünü muhteşem bir konserle kutlandı.

Kardeş kentten gelen konuklara, Rustam Rahmedov’un piyanosunu çaldığı ve yönettiği muhteşem orkestra eşliğinde, 3 Grammy ödülü sahibi dünyaca ünlü tenor Bülent Bezdüz ve Mezzo Soprano Nihan Aydın, Türk Halk Müziğinin ve operanın unutulmaz eserlerini dinletti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Jörn Oltmann ve Alman heyeti ile müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde, Bezdüz ve Aydın, Türk, Alman ve İtalyan eserlerinden oluşan bir repertuvarla ayakta alkışlandı. ‘Nazende Sevgilim’, ‘Neredesin Sen’, ‘Sevdim Bir Genç Kadını’, ‘Fikrimin İnce Gülü’ gibi Türkçe şarkı ve türkülerin yanında, ’Por una Cabeza’, ’La spagnola’, ’L. Bernstein Time to say goodbye/Tonight’ gibi eserler, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin sonunda sahneye çıkan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuk Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Jörn Oltmann’a 1. Mezitli Resim Çalıştayında yapılan tablo hediye etti.

Geride kalan 10 yılda kardeşlik işbirliği içerisinde çok değerli eserler kazandırdıklarını ifade eden Tarhan, “Mezitli ve Tempelhof-Schöneberg olarak kardeş şehir ilişkisini tam olarak hayata geçiren örnek iki kentiz. Mezitli’ye Aktif Yaş Alma Merkezi yaptık. Yine kentimizde yaşayan Suriyelilerin durum analizlerini yaparak bir veri haline getirdik. Şimdi de Mutlu Yaşam Merkezi yapmak için çalışmalara başladık. Berlin’in en işlek yerlerini Mezitli’mizin resimleri süslüyor. Kardeşlik ilişkilerimizi geliştirerek büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Farklı toplumların yakınlaşmasının sanatla, kültürel çalışmalarla ve işbirlikleri ile güçlendirilebileceğini dile getiren konuk Belediye Başkanı Jörn Oltmann, “Mezitli ile iki farklı toplumun oluşturduğu bir aile gibiyiz. Çok önemli bir uyum içerisindeyiz. Bunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konserin ardından Başkan Neşet Tarhan eşi Sembol Tarhan’la birlikte, Tempelhof-Schöneberg’den gelen Belediye Başkanı Jörn Oltmann ve beraberindeki heyet şerefine özel bir resepsiyon daveti verdi. Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde verilen resepsiyonda belediye meclis üyeleri ve ekonomi, sanat ve edebiyat dünyasından davetlileri de yer aldı.