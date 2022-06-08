Mezitli Örgülü Sokaktaki örgüler ve resimler tahrip edildi

Mezitli Belediyesinin kent için cazibe merkezi oluşturma amacıyla hayata geçirdiği projelerden birisi olan Örgülü Sokak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Sokaktaki resimler ve örgüler tahrip edildi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Kent Konseyinin denetiminde, açıldığı günden bu yana sayısız etkinliğin gerçekleştirildiği, başta glütensiz beslenme derneği olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının stant açtığı Örgülü Sokakta bulunan resimleri tahrip eden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ağaçların gövdesine sarılmış ve dallara asılmış örgüleri de sökerek parçaladı.

“Saldırılar çalışma azmimizi kıramaz”

Geçtiğimiz günlerde Özgecan Kadın Üretici Pazarına döşenen yağmur mazgallarının da yerlerinden sökülerek çalındığını hatırlatan, yaptıkları hizmetlere saldırıların insan hakkına saldırı olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu saldırıların çalışma azimlerini kıramayacağını söyledi. Tüm vandal saldırılara ve hırsızlıklara karşın hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tarhan, “Saldırılar, hizmet üretme sevdamızın önüne geçemeyecek. Çöp kovalarımızı çaldılar, hemen yerlerine daha yeni ve sağlamlarını yerleştirdik. Sahillere koyduğumuz duş ve tuvaletlerin tahrip edilmesine karşı hızlı bir biçimde hareket ederek yeniledik. Mezitli Deresine atılan bank ve masaları yenileriyle değiştirerek sabitledik. Çalınan güvenlik kameralarını yerlerine taktık. Çocuklarımızın eğitiminin engellenmesi için Kafe Kütüphanemizde hırsızlık yapıldı, biz hizmete devam ettik. Biz yaptıkça saldırı ve hırsızlıklar ara vermedi” diye konuştu.

“Yapılan saldırılara halkımızla birlikte karşı koyacağız”

Hizmetlere yapılan saldırılara karşı vatandaşların duyarlı olmasını da isteyen Tarhan, “Tüm proje ve hizmetlerimizde her zaman yanımızda olan ve bizleri destekleyen değerli Mezitlililerin, hizmetlere yapılan saldırıları da korumakta yanımızda olacağından hiç şüphemiz yok. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz, böylesi durumlarla karşılaşmaları halinde hemen güvenlik güçlerine ya da belediye görevlilerimize haber vermeleridir. Saldırılar karşısında elimizi güçlendirecek yegane destek, yapılan hizmetlerin korunması için gösterilen dayanışmadır” dedi.