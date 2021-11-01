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Mezitli Halk Masası, internet üzerinden 7/24 hizmet veriyor

Mezitli Belediyesi tarafından 4 ay önce hayata geçirilen Mezitli Halk Masası, vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlar, talep, şikayet ve önerilerini internet üzerinde Mezitli Halk Masasına ulaştırabiliyor.

MERSİN 01.11.2021, 15:18
Mezitli Halk Masası, internet üzerinden 7/24 hizmet veriyor

Mezitli Belediyesi tarafından 4 ay önce hayata geçirilen Mezitli Halk Masası, vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlar, talep, şikayet ve önerilerini internet üzerinde Mezitli Halk Masasına ulaştırabiliyor.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Halk Masasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hizmete girmesinin üzerinden geçen 4 aylık sürede ilçe halkının sorunlarını hızla çözüme kavuşturabilmek için yoğun mesai yapan Halk Masası çalışanları, gelen talep ve şikayetleri ilgili birimlere doğrudan aktararak hızlı bir şekilde yanıt verilmesi sağlıyor. Daha önce belediye hizmet binasının girişinde vatandaşlara hizmet veren Mezitli Halk Masası, www.mezitli.bel.tr adresinden 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Yeni sistem sayesinde şikayet sayısı, geçen aylara göre yaşanan değişimler, çeşitlilik, birimlere gelen şikayetlerin sınıflandırılması, bekleyen ve cevaplanan şikayetlerle ilgili veriler, müdürlüklerin şikayetlere yanıt verme hızı, mahalle bazında şikayetler, türleri, yoğunluğu, gibi bilgiler elde edilerek hızlandırılması sağlanıyor. Bugüne kadar gelen başvurular sınıflandırıldığında en çok şikayet ve talep, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Kültür Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler müdürlüklerine yapıldı.

Belge ya da fotoğraf da eklenebiliyor

Hizmetten yararlanabilmek için herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşın belediyeye gelmeden telefon ya da bilgisayar aracılığı ile www.mezitli.bel.tr adresinden "Halk Masası" bölümüne giriş yapması gerekiyor. Vatandaşlar, açılan sayfada "Talep/Öneri-Şikayet" butonunu tıklayarak kişisel bilgileri ile talep, öneri veya şikayetini girdikten sonra dilerse belge ya da fotoğraf ekleyebiliyor. Gönderinin onaylanmasının ardından vatandaşın telefonuna, talebin ya da şikayetin alındığına ilişkin SMS gönderilerek, takip numarası ile yaşanan sıkıntıyla ilgili gelişmeleri takip edebileceği bilgisi aktarılıyor.

Belediye personeli tarafından alınan talep, anında değerlendirilerek ilgili birime aktarılıyor ve çözüm için süreç başlıyor. Talebin sonuca ulaştığı bilgisi de yine vatandaşlara SMS yoluyla iletiliyor.

“Teknolojinin avantajlarını hizmet üretirken kullanıyoruz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye olarak öncelikli hedeflerinin vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların en hızlı biçimde çözülmesi olduğunu belirterek, bu amaçla Mezitli Halk Masası uygulamasını geliştirdiklerini söyledi.

Öncelikli hedeflerinin whatsapp ihbar hattı, sosyal medya hesapları ve yenileyerek hizmete geçirilen www.mezitli.bel.tr adresli belediye internet sitesi aracılığı ile ulaşan talep ve şikayetlerin hızlı bir şekilde çözüme ulaşması olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Artık teknolojiyi yaşamımızın tüm evrelerinde aktif olarak kullanıyoruz. Mezitli Belediyesi olarak teknolojinin sağladığı bu avantajları hizmet alanlarımızda kullanmak istedik. Hizmete giren sistem ile Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımız belediye hizmet binamıza gelmeden, telefonla ya da internet üzerinden sorunlarını aktararak çözüme ulaşabiliyorlar. 4 aydır yoğun olarak kullanılan bu sistem vatandaşlarımızdan da büyük ilgi gördü. Bu yöntemle sıkıntı yaşanan alanlar daha hızlı tespit edilebiliyor. Bu durum belediyemiz açısından da sorunun büyümeden çözülmesi bakımından büyük avantaj sağlıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı ‘Mezitli Halk Masası’ uygulamasını kullanmaya çağırıyorum” diye konuştu.

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