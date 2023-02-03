Mezitli Belediyesinin öğrenci yardımları hesaplara yatırıldı

Mezitli Belediyesi, 2022-2023 yılı eğitim yardımı tutarının ikinci yarısı olan bin 500 lirayı öğrencilerin banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, öğrencilere yönelik projelerine devam ediyor. Bu çerçevede, 2022-2023 yılı eğitim yardımı tutarının ikinci yarısı olan bin 500 lirayı öğrencilerin banka hesaplarına yatırıldı. Türkiye genelinde devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerinden birinde okumaya hak kazanmış bütün öğrencilere, ailelerinin Mezitli’de ikamet etmesi şartı ile yapılan eğitim yardımı hiçbir fark yapılmadan başvuran herkese ödendiği kaydedildi.

"Her yıl düzenli olarak yardım yapıyoruz"

Şuanda 763 öğrencinin söz konusu destekten faydalandığını kaydeden Başkan Tarhan, "Biz yardımın elbette yetersiz olduğunu biliyoruz. Ancak gençlerimizin okulları kazandıkları ilk senede, ailelerinin üzerindeki yükünü hafifletmek istiyoruz. Her yıl düzenli olarak yardımlarımızı yapıyoruz. Her yıl belirli bir oranda da artış yapıyoruz. Atatürkçü, çağdaş bir gelecek için gençlerimizin eğitimlerini desteklemek adına yardımlarımızın önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Mezitli’de yaşamak bir ayrıcalık"

Mezitli’de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Başkan Tarhan, "Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitime ulaşmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmak için adımlar atıyoruz. Gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için Mezitli Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Onlara verdiğimiz destek ile yarınlarımız için sağlam temellerin atılmasına vesile oluyoruz. Biz eğitimin her alanına destek vermek istiyoruz. Belediyemizin çalışmaları sadece yapılan yardımlarla sınırlı değil. Okul öncesi eğitimin önemine verdiğimiz değerden dolayı açmış olduğumuz 3 çocuk gündüz bakımevimiz bölgeye örnek oluşturacak şekilde eğitime devam ediyor. Bunun yanında ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklara belediyemiz tarafından bastırdığımız dünya klasiklerini armağan ediyoruz. Yine üniversite okuyan kız öğrencilerin barınması amacıyla öğrenci evi açtık" ifadelerini kullandı.