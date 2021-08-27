Mezitli Belediyesinin Mezitli Gençlik İnovasyon Merkezi projesi ödül aldı

Mezitli Belediyesinin ‘Mezitli Gençlik İnovasyon Merkezi’ projesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ödüle layık görüldü. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Ankara’da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 500 bin lira mali desteğin de sağlandığı ‘Mezitli Gençlik İnovasyon Merkezi’ projesine bir yıllık bir süreçte uygulamaya konulmasının ardından ek mali destek de verilecek.

Türkiye genelinde çok sayıda belediyenin katıldığı yarışmada desteklenmeye uygun görülen 22 projeden birisi olan Mezitli Gençlik İnovasyon Merkezi projesi kapsamında, genç girişimcileri, fikir sahibi olan ve iş geliştirmek isteyen gençleri destekleyerek, yenilikçi fikirler sağlanması hedefleniyor. Proje; genç girişimcilere öncelikli olarak tarım, dış ticaret ve girişimcilik alanlarında kariyerlerini başlatma, geliştirme ve sürdürme fırsatını da sunuyor.

Mersin Üniversitesi, Technoscope, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurumlarla yapılacak iş birlikleri ile hayata geçirilecek proje kapsamında, iş fikri olan gençler eğitmenlerle birlikte çalışarak kapasitelerini geliştirip, gerekli yardımı alabilecekler.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, gençlerin istihdam sorunun yanı sıra, geleceğe güvenle bakmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Gençlerimizi daha verimli ve aktif bir biçimde yaşama katabilmek, özellikle dünyada yaşanan gelişmelerden olumsuz şekilde etkilenmelerinin önüne geçerek birer girişimciye dönüştürebilmek amacıyla Mezitli Gençlik İnovasyon Merkezi projesi hazırlandı. Mezitli, bu konuda diğer kentlere göre daha şanslı durumda. Gençlik merkezlerimizle, Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezimizle gençlerimize yönelik çalışmalarımız büyük ilgi görüyordu. Burada gençlere yıl boyu düzenleyeceğimiz uluslararası gönüllülük, deneyim programları ile destek oluyoruz ve Mezitli Gençlik İnovasyon Merkezi projesi ile de gençlerimize; girişimcilik yolunda altyapı ve destek sunmak, istihdam sağlamak amacıyla eğitmenlerimiz aracılığı ile yeni vizyonlar kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.