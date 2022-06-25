Mezitli Belediyesi’nin kardeş kenti Mersin’de

10. Uluslararası Soli Güneş Festivali için Mersin’e gelen Mezitli Belediyesi kardeş kenti Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Jorn Ottman ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret etti.

Başkan Tarhan’ın yanı sıra ilgili belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Mezitli ve Tempelhof-Schöneberg belediyelerinin kardeş şehir ilişkileri konuşuldu. Başkan Tarhan konuk belediye başkanına Mezitli Soli Pompeiopolis Antik Kentinin resmedildiği anı tabağını hediye etti. Ziyaret esnasında konuk heyette bulunan ve doğum günü olan Tempelhof-Schöneberg Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Martina Zander-Rade’ye sürpriz yapılarak pasta kesildi.

Konuk Belediye Başkanı Jorn Ottman, ilk kez geldiği Mezitli’den çok etkilendiğini ifade ederek, "Mezitli kardeş şehirler arasında en fazla iş birliği yaptığımız kent olması nedeniyle son derece önemli bir kent. İki ülkenin dostluğunu ve kardeşliğini pekiştirecek başarılı işlere imza attık” dedi.

Başkan Tarhan ise "Tempelhof-Schöneberg ile çok sağlıklı bir kardeş şehir ilişkisi yürütüyoruz. Almanya’yı ziyaretimizde gördüğümüz pek çok uygulamayı Mezitli’de hayata geçirdik. Yeni belediye başkanı olan Jorn Ottman’ı ilk kez Mezitli’de ağırlamaktan dolayı mutluyuz. İkili ilişkileri daha da geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.