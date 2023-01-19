Mezitli Belediyesinin kadın girişimcilere desteği sürüyor

Mezitli Belediyesinin kadın girişimcileri desteklemek amacıyla sağladığı imkanlar sayesinde açılan Aratos Tenis Kafe, farklı lezzetleri ile Mersinlilere yeni bir yaşam alanı sunuyor.

Mezitli Belediyesi tarafından Menderes Mahallesinde bulunan atıl durumdaki spor sahasının yerine son derece modern şekilde spor kompleksi yapılarak yeniden hizmete açılmasıyla birlikte bölge oluşan yoğunluk yeni girişimleri de beraberinde getirdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın kadın girişimine desteğinin en güzel örneklerinden birisi olan spor kompleksinin yanında açılan Aratos Tenis Kafe muhteşem ortamı ve leziz lezzetleri ile Mersinlilere yeni bir yaşam alanı sunmaya başladı. Mersinlilerin dostlarıyla sohbet ederken çayını kahvesini yudumlayabileceği, enfes kurabiyelerin tadına bakabileceği mekanın işletmecisi ve tüm çalışanları kadınlardan oluşuyor.

Aratos Kafe İşletmecisi Nüket Taş, Mersin’de çok özel tatların bulunduğu bir kafe olarak hizmet verdiklerini belirterek, "Aratos Park Kafe olarak sadece tenis severler için değil bu civarda yaşayan tüm vatandaşlar için iyi hizmet sunma gayretindeyiz. Çok farklı tatlar ve içeceklerle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Mezitli Belediyesinin desteğiyle tamamı kadınlardan oluşan çalışanlarımızla güzel şeyler sunmak için çalışıyoruz. Özellikle el yapımı ürünlerimize çok güveniyoruz. Bunun yanında kurabiyelerimiz, kahve çeşitlerimizle en güzel hizmeti vermek istiyoruz. Gelen herkesin bu özel damak tatlarından vazgeçemeyeceğini çok iyi biliyoruz" dedi.