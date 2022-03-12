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Mezitli Belediyesinin ‘Benim Dünyam’ otizm filmi, uluslararası festivalde dereceye girdi

Mezitli Belediyesinin desteğiyle çekilen ve otizmli Mert’in öyküsünün anlatıldığı ‘Benim Dünyam’ filmi, Rotary Uluslararası Kısa Film Festivalinde dereceye girdi. Yarışmanın sonuçları 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleşecek gala gecesinde açıklanacak.

MERSİN 12.03.2022, 12:11
Mezitli Belediyesinin ‘Benim Dünyam’ otizm filmi, uluslararası festivalde dereceye girdi

Mezitli Belediyesinin desteğiyle çekilen ve otizmli Mert’in öyküsünün anlatıldığı ‘Benim Dünyam’ filmi, Rotary Uluslararası Kısa Film Festivalinde dereceye girdi. Yarışmanın sonuçları 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleşecek gala gecesinde açıklanacak.

Mezitli Belediyesi tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yapımcılığını üstlendiği ve 16 yaşındaki otizmli Mert Güzel’in yaşadığı zorlukların konu edildiği Benim Dünyam isimli kısa film, 14. Rotary Uluslararası Kısa Film Festivalinde (ROFİFE) dereceye girdi. Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mert ve annesinin, Alter Güven ve Onur Kıvrak yönetmenliğinde hayat bulan kısa filmle ilgili sonuçlar 18-20 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek ödül programında açıklanacak. Filmde doğumundan lise mezunu oluncaya kadar geçen süreçte Mert ve ailesinin yaşadığı zorluklar, çevreyle ilişkileri belgesel tadında anlatılıyor.

“Hedefimiz, birincilik ve mutlaka ödül gecesinde kürsüye Mert ve annesi çıkacaktır”

Benim Dünyam isimli filmin daha fazla insana ulaşabilmesi ve otizm konusunda farkındalık oluşturulması için her türlü tanıtım fırsatını değerlendirmek istediklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, otizmin farkında olmaları gerektiğini ve toplumsal bilinçlenmenin önemli olduğunu söyledi. Tarhan, “Bu konuda toplumsal duyarlılığa dikkat çekmek için çalışmalara başladık. Bu çalışmanın ilki, yapımcılığını üstlendiğimiz ‘Benim Dünyam’ isimli kısa film. Yarınlarda Türkiye’nin değişik noktalarında, hatta uluslararası platformlarda da bu filmin tanıtımı için elimizden gelen her türlü çabayı, desteği gösteriyoruz. Bu nedenle filmimizin ödül alması son derece önemli. Elbette hedefimiz, birincilik ve mutlaka ödül gecesinde kürsüye Mert ve annesi çıkacaktır, ancak dereceye girmiş olması dahi son derece değerlidir ve çok geniş kapsamda insanlara ulaşması da çok önemli” dedi.

“Otizm Köyü yapacağız”

Otizmli bireylerin farkındalığını artırmak adına çok farklı projeler geliştirdiklerini kaydeden Başkan Tarhan, “Otizmli çocuklarımız için bir park ve yaşam alanı yapacağız. İçerisinde çocuklarımızın spor ve eğitim çalışmaları yapacakları bir mekan olmasını istiyoruz. Mersin’de yaklaşık 2 bin 500 otizmli olduğu söyleniyor ki, bu az bir rakam değil. Otizmin farkında olmamız için otizmli bir yakınımızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenmede otizmli bireylere karşı anlayışlı olmamız ve onları ayırmadan yanlarında durmamız çok önemli. Otizm, toplumun her kesimini ilgilendiriyor, çünkü onlar toplumun en özel üyeleri. Otizm onların seçimi değil. Onların bir tek gereksinimleri var; o da bizim onları kabullenmemiz” ifadelerini kullandı.

“Bu süreçte en çok zarar gören kadınlar”

Otizmli çocukların özel yetenekleri olduğunu ve bu konuda en fazla kadınların zor zamanlar yaşadığını belirten Tarhan, “Onların yapamadıkları yerine yapabildiklerine odaklanarak, güçlü yönlerini keşfetmemiz gerekiyor. Onlar, sevgilerini göstermeyebilirler ama sevgi dolu olan özel gereksinimlere sahip çocuklardır. Otizmle mücadelede doğru bilgilenmek, erken tanı, özel eğitim, bakım ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi son derece önemlidir. Onlara fırsat verilirse özel yetenekleri olduklarına inanıyorum. Pes etmek asla olmamalı, Einstein, Mozart, Newton da birer dünya yıldızıydı ve aynı yoldan geldiler. Bizim çocuklarımızın da aynı yetenekle ortaya çıkmaması için hiçbir engel yok. Otizmin farkındayız, belediye olarak yanındayız. Onlar sessiz feryatlarını ruhlarına gömüyorlar, onlar dört duvar arasında fırtınalara göğüs geriyorlar. Onların neler yaşadığını anne ve babaları kadar anlamamız mümkün değil. Bazı ailelerin parçalanmasına kadar neden olan bir olgu bu. En çok zarar görenler maalesef kadınlarımız. Erkek terk ediyor, kadınlarımız otizmli çocuklarla baş başa kalıyor. Her zaman söylüyoruz, kadınlara çok şey borçluyuz, onları her alanda desteklememiz gerekiyor. Onların sesini duyalım ve duyuralım. Önümüzdeki süreçte belediye olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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