Mezitli Belediyesinin Aquapark’ndan 36 bin kişiyi faydalandı

Mezitli Belediyesi, sıcak yaz günlerini tatil tadında yaşatmak için hizmete açtığı aquaparkta, suyu eğlenceyle buluşturarak 35 bin 696 kişiyi bir araya getirdi.

Mezitli Belediyesi Aquaparkı bu yaz Mersinlilerin serinlemek için en çok tercih ettiği yer oldu. Hava sıcaklığının en yüksek derecelerde hissedildiği günlerde ziyaretçi akınına uğrayan aquapark, 35 bin 696 bin kişiyi ağırladı. Haziran ayının ilk haftasından eylül ayının ilk haftasına kadar açık kalan Mezitli Belediyesi Aquaparktan engelli, şehit ve gazi yakını 2 bin kişi ise ücretsiz yararlandı. Havuza girmeyen ancak birbirinden farklı lezzetleri tatmak isteyen bin 400 vatandaş da geliri kız çocuklarının eğitimine ayrılan aquapark içerisindeki su kafeyi kullandı. Yine aynı alanda yer alan ve 23 adet filmin ücretsiz olarak gösterildiği yazlık sinemada açık olduğu iki aylık süre içerisinde bin 250 kişi yararlandı.

Pandemi sürecinin geride kalmasına karşın tedbirlerin kademeli olarak devam ettiği havuzdan 80 gün boyunca Mezitli halkı ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların güvenli bir ortamda serinlemelerine ve eğlenmelerine olanak sağladı. 16 personelin görev yaptığı Mezitli Belediyesi Aquaparkta, her hafta suyunun değiştirilmesi, günlük olarak her gün 3 kez su değerlerinin ölçülmesi, her gün ortalama yüzde 35 oranında taze su takviyesi ile güneş ışınlarının suyu ısıtarak bakteri oluşturmasının önüne geçildi. Halk sağlığını korumak öncelikli amaç olduğundan aquapark dışında belediyeye bağlı diğer havuzlarda da farklı metotlar ile temizlik işlemleri düzenli şekilde uygulanarak hijyen ortamının sürekliliği sağlandı.

Vatandaşların aquaparkta bulunan havuzlara önceki senelere oranla daha fazla ilgi gösterdiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, havuzlarda büyük bir hassasiyetle gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının bu yoğun talepte önemli rol oynadığını ifade etti. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması yolunda her türlü tedbirleri titizlikle uyguladıklarını vurgulayan Tarhan, "Belediyemizin tüm hizmetlerinde halk sağlığına öncelikli önem veriyoruz. Vatandaşların aquaparkta emniyette olabilmesi için eğitimli cankurtaranlarımızı görevlendirdik. Aquaparkın her bölümünde cankurtaranlar hazır durumda beklediler. Deneyimli çalışanlarımız nezaretinde pandemi tedbirlerine uyarak verdiğimiz hizmet ve havuzlarımızda sürekliliğini sağladığımız hijyen ortamı aquaparkımızın bu denli tercih edilmesine katkı sağladı" dedi.