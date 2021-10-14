Mezitli Belediyesinden ‘Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi’

Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından, Mersin Üniversitesi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliği ile “Meme Kanseri Farkındalığı ve Kendi Kendine Muayene Eğitimi“ düzenlendi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından itibaren meme kanserinde erken teşhisini önemini vurgulamak ve farkındalık sağlamak amacıyla 1-31 Ekim tarihleri, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak belirlendi. Bu çerçevede, Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından meme kanserinin tespiti ve tedavi yöntemleri anlatıldı.

Düzenlenen toplantıda, Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Ylmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Tuba Güner Emül, kadınlara meme kanserinin önemi, risk faktörleri, genetik yatkınlık, hormonal etkiler, meme kanserinde erken tanının önemi ve meme kanserinin uyarıcı belirtileri hakkında bilgiler verdi. Eğitimde ayrıca, katılımcılara meme kanseri konusundaki kaygıları, güçlü olmanın faydaları konularında sorular yöneltilerek bilgi alışverişinde bulunuldu. Eğitimin son bölümünde ise kadınlara kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi verildikten sonra maket üzerinde uygulama yaptırıldı.

“Eğitimlerimizi, kırsalda yaşayan kadınlarımıza yönelik de gerçekleştirmek istiyoruz”

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çağımızın en yaygın kanser türlerinden birisi olan meme kanserinin tespiti ve mücadelesi konusunda kadınları bilinçlendirmek istediklerini söyledi. Daha önce de farklı sivil toplum kuruluşları ile benzeri etkinlikler düzenlediklerine dikkat çeken Başkan Tarhan, “Hatta bir özel hastanemizle ve yine Mersin Üniversitesinden değerli hocalarımızla çok önemli ve yararlı etkinlikler düzenledik. Bunu daha ileri aşamaya taşıyarak bizzat eğitim toplantımıza katılan kadınlarımızın muayenelerini de gerçekleştirmiştik. Bu yolla oldukça önemli oranda kadınımızın sağlık sorunu yaşadığını ve bunu fark etmediğini de tespit etmiştik. Bu nedenle bu tür eğitim toplantılarını çok önemsiyoruz. Burada eğitim alan bir kadınımızın bile benzeri bir rahatsızlığı varsa ve bunu erken teşhis etme imkanımız oluşmuşsa görevimizi en iyi şekilde yapmış oluyoruz. Çünkü tedavide başarının en büyük nedeni erken teşhis etmektir. Bu eğitimlerimizi özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlarımıza yönelik de gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.