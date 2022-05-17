Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

Mezitli Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. İmzalanan toplu sözleşmeyle çalışanların ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyede kadrolu olarak görev yapan çalışanları memnun eden toplu iş sözleşmesi, Başkan Neşet Tarhan ve Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Nail Kaya tarafından imzalandı. Sözleşme ile çocuk, yemek, okul, aile, yakacak, bayram, giyim, doğum, ölüm, afet yardımları, ücret ve kıdem zamları konusunda anlaşma sağlanmış oldu.

İmza töreninde konuşan Nail Kaya, çalışanların haklarını alabilmeleri konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla Başkan Tarhan’a teşekkür ederek, “Başkanımız çalışandan yana olduğunu bu sözleşme ile bir kez daha gösterdi. Sözleşmemiz, çalışan arkadaşlarımız arasında da büyük sevinçle karşılandı. Başkanımıza en az bizim kadar hassas davranarak çalışanımıza böylesi bir imkan sağladığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimiz asgari müşterekte birleşerek bu rakama ulaştık” dedi.

Belediye olarak yakalanan başarıda en büyük payın çalışanlara ait olduğunun altını çizen Başkan Tarhan ise “Biz çalışanımızın her zaman en iyisini alması gerektiğine inanıyoruz. Her yıl yaptığımız bu sözleşmedeki verilen rakamlara bağlı kalmadan çalışanımıza hep daha fazlasını verdik. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi titiz bir çalışma yaptık. Bu sözleşmede de elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. Çalışanlarımıza önemli bir oranda verdiğimiz zammın yanı sıra sosyal haklarını da iyileştirdik. Hayırlı olsun” diye konuştu.