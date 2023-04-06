Mezitli Belediyesinde kadrolu işçilere yüzde 63 zam

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında gerçekleşen sözleşme çerçevesinde, kadrolu işçilerin ücretlerde yüzde 63 oranında artış sağlandığı bildirildi.

Mezitli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 54 kadrolu işçiyi etkileyen Toplu İş Sözleşmesi töreni gerçekleştirildi. Bu çerçevede kadrolu işçilerin ücretlerine yüzde 63 oranında zam yapıldığı kaydedildi.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Depremler, doğa olayları ve enflasyonun artışı nedeniyle ülkemizde ciddi derecede ekonomik kriz yaşanıyor. Bu olumsuzluklara rağmen sendika yetkilileri ve iş yeri temsilcimizle görüşerek, toplu sözleşme üzerinden çok fazla zaman harcamadan uzlaşı sağladık. Kıdemlilik zammını 0,90 TL iken 2 TL’ye çıkarttık, Ramazan ve kurban bayramları için ciddi artışlar sağladık. Ortalamaya vurduğumuzda yüzde 63’lük bir artış söz konusu oldu. Kuşkusuz bu yeterli değil. Belediye olarak işçilerimizi asla mağdur etmedik. Ücretlerini zamanında ödedik, hiçbir gecikme yaşatmadık. İşçiler arasındaki eşitlik ilkesine mümkün olduğunca uyduk. Her yerde başarılı belediye olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Bu başarımızdaki en büyük etken şüphesiz çalışanlarımızdır. Bu vesileyle başta tüm çalışanlarımıza ve idaremize karşı gösterdikleri anlayıştan dolayı sendika yöneticilerine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Ortak kararla sözleşme imzaladık"

Belediye-İş 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli, "Ekonomik koşullar nedeniyle çok zor dönemlerden geçiyoruz. Çarşıda, pazarda, kasapta alışveriş yaptığımız her yerde ciddi şekilde zorlanıyoruz ve enflasyonu biz işçiler de sonuna kadar hissediyoruz. Bu noktada toplu iş sözleşmemizi imzalayan Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a tüm işçilerin huzurunda teşekkür ederim. Bütün imkanlarını zorlayarak, ortak akıl ve uzlaşıyla iyi bir sözleşme çıkarttık. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin’de en yüksek artışın Mezitli Belediyesi tarafından yapıldığını söyleyen Belediye-İş Akdeniz Bölge Örgütlenme Temsilcisi Mithat Fahlioğulları, "Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile 40 yıldır dostluğumuz var. Hem siyasi mücadele hem de sendikal mücadelede omuz omuza verdik. Görev yaptığı tüm belediyelerde işçi haklarını savunma konusunda her zaman en önde yer aldı. Bugün de buradayız ve Başkanımız Neşet Tarhan ile imzaladığımız toplu sözleşme Mersin’in en yüksek Toplu İş Sözleşmesidir. İşçilerimiz maaşlarını aldıklarında bunu daha iyi görmüş olacaklar. Sözleşmemizin tüm işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.