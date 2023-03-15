Mezitli Belediyesinde e-ruhsat uygulaması başlıyor

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 20 Mart Pazartesi gününden itibaren e-ruhsat uygulamasına başlıyor. Uygulama ile birlikte ruhsat başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, Mezitli Belediyesine gelmeden bilgisayar başında tüm evraklarını yükleyerek, daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Belediyenin hizmet kalitesini arttırmak adına başlayacak olan e-ruhsat uygulamasıyla ilgili belediye personeline, yapı denetim firmalarına ve ilgili sektör temsilcilerine eğitim semineri verildi. Meclis salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerinin açılışında konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bürokrasiyi azaltırken hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Sektörde yer alanları yormadan işlemlerini internet üzerinden yapabilecekleri bir sistemi hayata geçirdiklerini vurgulayan Tarhan, “Yaşanan deprem felaketiyle birlikte ortaya çıkan olumsuz sonuçları en aza indirmek istiyoruz. Sektörde yer alan firmaların, çalışanların ve vatandaşların işlerinin kolaylaşacağını ümit ediyoruz. Zaman ve ulaşımla ilgili pek çok sorunun üstesinden bu sistem sayesinde çok kolay şekilde gelebileceğimizi düşünüyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.