Mezitli Belediyesi, Ulusal Sağlıklı Şehirler Deklarasyonunu imzaladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyeliği konusunda 7. Fazda bulunan Mezitli Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Ulusal Sağlıklı Şehirler Deklarasyonunu imzaladı. Deklarasyonu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan imzaladı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DSÖ programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile Sağlıklı Şehirler Hareketinin değerlerine ve ilkelerine bağlılığı Mezitli Belediyesi tarafından taahhüt altına alındı.

İmzalanan deklarasyon ile ilgili bilgi veren Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, “Herkes için sağlığı ve refahı artırmak ve sağlık eşitsizliklerini azaltarak Mezitlililerin sağlıklı bir şehirde mutlu olarak yaşamları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu deklarasyonla bu çalışmalarımızı uluslararası standartlar ışığında bir nevi denetim altına almış bulunuyoruz. Sağlıklı şehirler arasında yer alarak ulusal, bölgesel ve küresel seviyede örnek oluşturarak liderlik edecek projeler geliştirerek DSÖ’nün stratejik önceliklerinin uygulanmasını desteklemeyi hedefledik” dedi.

Mezitli’de yaşayan insanların refah düzeylerini ve sağlığını artıracak yatırımlar yapacaklarını vurgulayan Başkan Tarhan, imzalanan deklarasyon uyarınca yapacakları çalışmaları şöyle sıraladı:

“Sağlığı ve refahı iyileştiren kentsel yerleşmeler tasarlanacak. Sağlık ve refah için daha fazla katılım ve ortaklıklara imkan sunulacak. Toplumsal refahı, ortak mal ve hizmetlere erişimi iyileştirilecek. Kapsayıcı toplumlar aracılığıyla barışı ve güvenliği teşvik edilecek. Gezegenimizi sürdürülebilir tüketim ve üretim uygulamalarını da kullanarak bozulmalardan korumak için tedbirler alınacak. Bu kapsamda, yenilikçi uygulamaları araştırmaya, tanıtmaya ve Mezitli’nin geliştirmesi için desteklemeye devam edeceğiz. Covid-19 pandemi sürecinden büyük dersler çıkardık. Bu dersleri; uyum ve toplum direncinin arttırılması, halk sağlığında acil durumların yönetilmesi, toplumu sağlıklı ve kaliteli bir hayata hızla kavuşturma çalışmalarında kullanacağız.”

Tarhan, Mezitli’nin geleceğe hazırlıklı olması, erken uyarı sistemlerini geliştirmeleri, uyum sağlaması, anında cevap verebilmesi, toplumun direncinin arttırılması, sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi, halk sağlığında acil durumları başarıyla yönetmesi, toplumun yeniden, yeni, sağlıklı ve kaliteli bir hayata hızla kavuşturulması için kapasitelerinin geliştirilmesi için her türlü teknik, akademik desteği alarak bu kapsamda projeler üreteceklerini de söyledi.

İklim değişikliğinin tehditlerine ve risklerine hazırlıklı olacaklarını, etkiyi en aza indirecek projeler geliştireceklerini kaydeden Tarhan, “Kent içi ulaşımda hareketliliği ve aktif ulaşımı destekleyen projeler kapsamında bisiklet kullanımını teşvik eden çalışmaları başlatacağız. Pandemi sürecinde önemi artan şehirlerimizdeki yeşil alana erişim oranlarını arttıracağız ve yeşil alana eşit erişim olanaklarını sağlamaya çalışacağız. Sağlık düzeylerinin arttırılması ve sağlıklı yaşam ortamlarına kavuşmaları için şehir sağlığı gelişim planlarında kendimize hedefler koyacağız. Biz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye belediye başkanları ve meclis üyeleri, Sağlıklı Şehirler Hareketinin değerlerine ve ilkelerine bağlılığımızı teyit ediyoruz. Kimseyi geride bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.