Mezitli Belediyesi okuma evi vatandaşların uğrak noktası oldu

Yaklaşık 3 yıl önce Davultepe’de Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneğinin işbirliği ile faaliyete geçen Mezitli Belediyesi okuma evi, aktif ve üretken bir zaman geçirmek isteyen Mezitlililerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hobiden sanatsal etkinliklere çok sayıda çalışmanın yapıldığı okuma evini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan ve vatandaşlarla sohbet ederek takvim dağıtan Başkan Tarhan, yüksek binalar arasında çiçek bahçesi görüntüsüyle daha çok ilgi görmesi yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Kitap okumanın yanı sıra hem sosyalleşiyorlar hem de sebze ve meyve yetiştirmenin mutluluğunun yaşandığı okuma evinde müzik kursuna katılan kursiyerler de Başkan Tarhan’a mini mandolin dinletisi sundu.

2019’da hizmete giren okuma evine gelenlerin bahçede bulunan zeytin ve hurma ağaçlarına bakım yaptığını, sebze ve meyve yetiştirdiklerini ifade eden Başkan Tarhan, hangi yaşta olursa olsun Mezitli’de yaşayan herkesin zamanını aktif bir biçimde geçirmesi için projeler geliştirdiklerini belirtti. Özlenen Köy Enstitüsü ruhunun okuma evi ile yeniden canlandığını görmekten mutlu olduğunu söyleyen Tarhan, “Daha çok vatandaşımızın ilgisini bu mekana çekmemiz gerekiyor. Yüksek binalar arasında bu çiçek bahçesinden daha fazla insan yararlanmalı. Tesisi açmaktan çok, oranın halkımız tarafından kullanılması daha önemli. Buradaki canlılığı, üretimi görmekten, insanlarımızın sosyalleşmesine tanık olmaktan son derece mutluyum. Okuma Evi sakinlerimiz ürettikleri meyve ve sebzelerden bana da ulaştırdıkları zaman çok büyük mutluluk yaşıyorum. Eğer karşı apartmanlarda oturan vatandaşların bir bölümünü bu okuma evine çekemezsek yaptığımız iş yeterince anlamlı olmayacaktı. Burada çok güzel şeyler yapılıyor. Emek vermeden hiçbir başarı kazanılamıyor. Bunu sağlamanın en iyi yolu da Köy Enstitüleri ruhunu tüm halka göstermemiz" diye konuştu.