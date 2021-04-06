Mezitli Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı

Mezitli Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis başkanlık vekillikleri, komisyon üyeleri ve çeşitli kuruluşlara temsilci seçimlerinin yapıldığı toplantıda tüm kararlar oy birliği ile alındı.

Zehra Korkmaz ve Ramazan Tokel’in Meclis Başkan Vekili, Buğra Yıldız ve Deniz Gürocak’ın ise Meclis katibi seçildiği toplantıda, komisyonlara üyeler seçildi. Komisyon seçimlerinin yanı sıra Mezitli Belediyesinin 2020 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerini içeren denetim Komisyonu raporunun okunarak, Meclisin bilgisine sunulduğu toplantıda Mezitli Belediyesi Başkanlık Makamının 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifte oybirliği ile kabul edildi. Yeni Mahallede bulunan eski stadyum alanının futbol sahası ve gençlik merkezi yapılmak üzere Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 25 yıl süreyle tahsis edilmesi, Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezi ile ilgili gerekli işbirliklerin, projelerin geliştirilmesi, protokollerin imzalanması, başvuru ve her türlü iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, Mezitli Belediyesi Gönüllüleri Çalışma Yönergesi ile ilgili teklif, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın Mezitli Belediyesince de imzalanması ile ilgili teklif, daha önce Mezitli Kaymakamlığı olarak kullanılan Kuyuluk Belediyesi Hizmet Binasının Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne kiralanması, Cemilli, Demirışık, Akarca, Çevlik, Doğançay, Sarılar, Kuzucu, Kuzucubelen, Kocayer, Tol, Takanlı, Fındıkpınarı, Bozön, Tepeköy, Pelitkoyağı, Doğlu, Zeybekler mahallelerinin kırsal mahalle statüsüne dönüştürülmesi, ilçemizin soğuk hava deposu ihtiyacının karşılanması amacı ile Kuzucu Mahallesinde bulunan bir parsele yap-işlet modeli ile soğuk hava deposu yapılması için 10 yıllığına kiraya verilmesi, Mezitli Kent Meydanı Özel Proje Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konuları ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

Mecliste ayrıca 2022 yılı bütçesi oluşturulurken toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe hazırlanması yönünde karar alındı. Bu kararın Türkiye’de bu yönde ilk olma özelliği de taşıdığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bütçemizi hazırlarken son derece hassas davranıyoruz. Bu bütçeyi hazırlarken Türkiye’de cinsiyete duyarlı bütçe hazırlayan öncü belediyeler arasında yerimizi alıyoruz. Bütçeyi en iyi şekilde idare ettiğimizi düşünüyorum. Belediye meclis üyelerimiz de oy birliği ile karar alarak bizlere büyük moral ve motivasyon sağlamışlardır. Tüm meclis üyelerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Pandemi sürecinde vatandaşların da desteğiyle krizden en az etkilenen belediyelerden birisi olduklarını ifade eden Tarhan, “Ayni ve maddi desteklerle kriz döneminde belediyemizden en az para çıkarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık. İyiliksever Mezitli halkı gerek gıda kolisi gerekse maske dikimi ile büyük güç verdi. Yine Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yeni bir yardımlaşma dönemine daha giriyoruz. Yine belediyesine güvenen vatandaşlarımızın bizlere bu şekilde destek vereceklerinden hiçbir kuşkum yok. Özellikle pandemi sürecinde kapalı kalan esnafımıza destek olmak adına tabela ve reklam vergisi almadık. Bunun yanında başta çay ocaklarımız olmak üzere çeşitli çay, şeker gibi desteklerde bulunacağız” diye konuştu.

Toplantısının sonunda meclis üyelerine Mezitli Belediyesi tarafından hazırlanan ve otizmli Mert ve annesinin yaşadığı zorlukların konu edildiği ‘Benim Dünyam’ isimli kısa film izlettirildi.