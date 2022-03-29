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Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, sanatın merkezi oldu

Mezitli Belediyesi tarafından, gösteri ve etkinlik salonu bulunmayan ilçeye kazandırılan Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, günaşırı gerçekleştirilen etkinliklerle açılışından bu yana geçen 5 aylık sürede sanatsal ve sosyal etkinliklerin merkez haline geldi.

MERSİN 29.03.2022, 16:10
Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, sanatın merkezi oldu

Mezitli Belediyesi tarafından, gösteri ve etkinlik salonu bulunmayan ilçeye kazandırılan Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, günaşırı gerçekleştirilen etkinliklerle açılışından bu yana geçen 5 aylık sürede sanatsal ve sosyal etkinliklerin merkez haline geldi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim 2021 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle açılışı yapılan Kültür Merkezide bugüne kadar on binlerce sanatsever sanatsal etkinliklere katıldı. Başta Fazıl Say, Sumru Yavrucak, Emre Karayel, İstanbul Devlet Tiyatroları, Ankara, Mersin ve Hatay’ın Şehir Tiyatroları olmak üzere çok sayıda sanatçı ve oyuna ev sahipliği yapan Kültür Merkezinde, ulusa çapta televizyon programları ve konferanslar da gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi Halk Tiyatrosu, Gençlik Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrolarının da merkez olarak kullandığı mekanda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da her hafta ücretsiz oyunlar sergiledi. Mezitli Kültür Merkezi, Yıldırım Mayruk Cumhuriyet Defilesi ve Akrobasi Sirki gibi dev organizasyonların da gerçekleştirildiği yer oldu.

“Kültür Merkezimiz, en önemli sanatsal buluşma mekanlarından birisi haline geldi”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin özellikle kış döneminde etkinlik yapılacak bir kültür merkezi olmadığını, bu eksikliği gidermek için kolları sıvayarak Mezitli Belediyesi Kültür Merkezini Mezitlililere ve Mersin’e kazandırdıklarını belirtti. Başkan Tarhan, Fazıl Say konseri ve modacı Yıldırım Mayruk’un defilesiyle de merkezin kapılarını açtığını hatırlatarak, “Açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı Kültür Merkezimiz, o tarihten itibaren sadece Mezitli’nin değil Mersin’in de en önemli sanatsal buluşma mekanlarından birisi haline geldi. Günaşırı sanatsal etkinlikler Mezitli’ye taşınmaya başladı. Yaptığımız girişimler sonunda Devlet Tiyatroları artık her ay düzenli şekilde Mezitli Kültür Merkezinde oyunlarını sergilemeye devam ediyor. İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi büyükşehir belediyelerinin tiyatroları periyodik olarak burada oyunlarını sergiliyorlar. Sadece sanatsal etkinliklerde değil konferanslar, paneller ve televizyon tartışma programları da mekan olarak Mezitli Belediyesi Kültür Merkezini tercih etti” dedi.

Mezitli’de çok güzel gelişmelerin yaşandığının altını çizen Tarhan, “Mezitlililer, Mersinliler, Mezitli Kültür Merkezi sayesinde sanatın her türüne daha rahat ulaşmaya başladı. Burada gösteri yapan, konser veren sanatçılarımız da yaşanan atmosferden övgüyle bahsediyorlar. Zaten daha önce yaz dönemi için 2 bin kişilik bir açık hava tiyatrosu yapmıştık. Çok büyük gereksinmeye cevap vermişti. Açık hava tiyatrosu, kültür merkezi, birçok sanat evi yapıyoruz, çünkü bizim pusulamız kültür ve sanat kenti olmak. Mezitli’yi bir kültür ve sanat kenti yapmak istiyoruz ve oraya doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarhan, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerin Kültür Merkezine ait sosyal medya hesaplarından duyurulduğunu da bildirdi.

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