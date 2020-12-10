banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Çav Bella Davasından Beraat Çıktı!
Çav Bella Davasından Beraat Çıktı!
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu
Salgının kaynağı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale döndü
Salgının kaynağı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale döndü
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek

Mezitli Belediyesi, İnsan Hakları Gününü İnsan Hakları Koruluğunda kutladı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mezitli’de adına en uygun yerde kutlandı. Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan İnsan Hakları Koruluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, jakaranda ağaçları altında, ellerinde insan haklarının yazılı olduğu dövizler açan katılımcılar, yaşanan hak ihlallerine karşı mücadeleye dikkat çekti.

MERSİN 10.12.2020, 17:44
2
Mezitli Belediyesi, İnsan Hakları Gününü İnsan Hakları Koruluğunda kutladı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mezitli’de adına en uygun yerde kutlandı. Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan İnsan Hakları Koruluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, jakaranda ağaçları altında, ellerinde insan haklarının yazılı olduğu dövizler açan katılımcılar, yaşanan hak ihlallerine karşı mücadeleye dikkat çekti.

Mezitli Belediyesinin etkinliğine, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, sivil topluk kuruluşlarının vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, katılımcılar oluşturulan tabelaya sprey boyalarla kuş resmi yaptı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan maddelerin okunduğu etkinlikte Başkan Tarhan da Duvar isimli şiiri okudu.

Tarhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, ortak yaşam ilkelerinin temelinde insan haklarına saygı olduğuna dikkat çekerek, “72 yıl önce kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yıl dönümünde demokrasi ve insan hakları bağlamında keşke, karşımızda güzel bir tabloyu izliyor olsaydık ama daha 2 gün önce Başakşehir maçındaki ırkçılığı hayretle izledik. ABD’de George Floyd’un polis şiddeti karşısındaki ‘nefes alamıyorum’ çığlığı tüm protestoların ve hak arayışlarının sloganı oldu. Yazarların, çizerlerin, konuşanların, gazetelerin, TV’lerin, kadınların uğradığı haksızlıklar bitmezken bugün Kent Hakkını gündeme getirmek istiyorum” diye konuştu.

Şehir planlama profesörü ve günümüzün düşünce insanlarından Peter Marcuse’nin 2010’da söylediği bir sözüne atıfta bulunan Başkan Tarhan, “Kentteki bütün haklar talep edilmeli. Bu haklar için mücadele edilmeli ve bu haklar korunmalıdır. Bu haklar, ancak ‘Kent Hakkı’ elde edildiği zaman bütünüyle gerçekleşeceklerdir. Kentte insan hakları, günümüz kentlerinde doğan hak ihlallerinin önüne geçebilmek için saygı duyulması, yerine getirilmesi ve korunması gereken hakları içermektedir. Herkesin bu haklara erişimlerinin desteklenmesi için olumlu demokratik eylem önlemlerine gereksinme vardır. Bu da bağlayıcılığı olan yasal düzenlemelerle olasıdır. Yasal bağlayıcılığı olan ve kentte insan haklarını tamamlayan bir koşulun oluşturulması kent mekânın da hak ihlallerinin engellenmesi için önemli bir adım olacaktır. Böyle bir koşulun oluşturulması kent mekanında ayrımcılığa maruz kalan ve haklarından mahrum bırakılan birey ve grupların ortak bir platformda bir araya gelmelerini ve kendi istemlerini dile getirmelerini mümkün kılacaktır. Bu tekil istemlerin her birinin böyle ortak bir platformda dile getirilmesi ve sağlanması, insan hakları ihlallerinin olmadığı bir kente doğru atılan birer adım olacaktır” ifadelerini kullandı.

İnsan hakları bağlamında kent ölçeğinde tanınması ve uygulamaya konulması talep edilen düzenlemeler hakkında da bilgiler aktaran Tarhan, “1992- Avrupa Kent Hakları Deklarasyonu, 1994- Avrupa Kentte Kadınlar Şartı, 2000- Avrupa Kentte İnsan Hakları Koruma Şartı, 2001- Brezilya Kent Yasası, 2004- Dünya Kent Hakkı Şartı (UNESCO), 2006- Montreal Haklar ve Sorumluluklar Şartı ilan edilirken daha iki gün önce Avrupa Birliği Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimini kabul etti” dedi.

Tarhan, insan hakları bağlamında kent hakkı çerçevesinde değerlendirilecek hakları da eşitlik ve ayrıcalığa uğramama hakkı, barınma hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, güvenlik hakkı, katılım ve demokratik temsil hakkı, uyumlu gelişme hakkı, çevre hakkı, alt yapı ve kamusal hizmetler hakkı, ulaşım hakkı, kültür hakkı, dinlence ve spor hakkı, bilgi edinme hakkı şeklinde sıraladı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Karagümrük 11 17
6. Göztepe 10 15
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Malatyaspor 10 13
12. Trabzonspor 11 13
13. Antalyaspor 11 13
14. Rizespor 10 12
15. Hatayspor 8 12
16. Sivasspor 10 10
17. Erzurumspor 10 9
18. Kayserispor 10 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 12 24
2. Altınordu 12 23
3. Adana Demirspor 11 21
4. Tuzlaspor 11 21
5. Samsunspor 11 20
6. Giresunspor 12 20
7. İstanbulspor 11 18
8. Altay 11 17
9. Bursaspor 12 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Menemen Belediyespor 11 13
12. Ümraniye 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Adanaspor 9 12
15. Bandırmaspor 12 12
16. Boluspor 11 10
17. Ankaraspor 11 8
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. M. United 10 19
6. Man City 10 18
7. West Ham 11 17
8. Southampton 10 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Deportivo Alaves 12 14
12. Athletic Bilbao 11 13
13. Eibar 11 13
14. Getafe 11 13
15. Celta de Vigo 12 13
16. Valencia 11 12
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8