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Mezitli Belediyesi ikinci balık pazarının açılışı için gün sayıyor

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, vatandaşların taze ve daha uygun fiyatla balık tüketebilmeleri için hayata geçirdiği balık pazarının ikincisini yakın bir tarihte açıyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geçen hafta ihalesini yaptıkları ikinci balık pazarını, Akdeniz Mahallesinde çok kısa sürede vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

MERSİN 18.11.2021, 12:13
Mezitli Belediyesi ikinci balık pazarının açılışı için gün sayıyor

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, vatandaşların taze ve daha uygun fiyatla balık tüketebilmeleri için hayata geçirdiği balık pazarının ikincisini yakın bir tarihte açıyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geçen hafta ihalesini yaptıkları ikinci balık pazarını, Akdeniz Mahallesinde çok kısa sürede vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların deniz ürünlerine en yakın noktada ulaşabildikleri, satışın yanı sıra pişirim ve sunum hizmeti de veren Mezitli Belediyesi Balık Pazarının gördüğü yoğun ilgi üzerine ikinci balık pazarını da açıyor. Mezitli Belediyesi ekipleri, Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde açılacak ikinci balık pazarı için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. İkinci Balık Pazarında da balık satışının yanı sıra pişirim ve ikram bölümleri olacak.

“En ekonomik, en taze balığın alındığı yer Mezitli’deki balık pazarı”

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, açılış için hazırlıklarını sürdürdükleri ikinci balık pazarının son durumunu İHA muhabirine anlattı. Sağlıklı bir yaşam için deniz ürünleri tüketmenin önemini vurgulayan Başkan Tarhan, Mezitli’de yaşayan vatandaşların sofralarına daha fazlı balık girmesi için ilk balık pazarını Yeni Mahalle-Viranşehir Mahallesi arasında, Mezitli Deresi üzerindeki bir köprüyü değerlendirerek yaptıklarını anımsattı. Kasım 2017’de hayata geçirdikleri balık pazarının çok başarılı olduğunu belirten Tarhan, “Pişirimini, daha sağlıklı olması için belediye şirketi yapıyor. Şu anda Mersin’de en ekonomik şekilde en taze balığın alındığı yer Mezitli’deki balık pazarı. Biz bundan çok memnunuz, halk da memnun. Büyük lokantalarda oradaki fiyatın çok çok üzerinde balık yiyebiliyorsunuz. Oysa halk, asgari ücretli vatandaşlar da dahil çok uygun fiyatla taze, günlük balığı Mezitli Belediyesi Balık Pazarından alabiliyor. Çok sağlıklı şekilde belediyemizin şirketi tarafından pişirim yapılabiliyor. Evde koku olmadan balık yiyebiliyorlar” dedi.

“Bugünlerde açılışını yapacağız”

Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi ve talep üzerine ikinci balık pazarını açmaya karar verdiklerini ifade eden Tarhan, “Talep çok fazla olunca ikincisini en yoğun nüfusun ve gelişmenin olduğu Akdeniz Mahallesine yaptık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Geçen hafta balık pazarımızın ihalesini gerçekleştirdik. Stantlarda 5 balıkçı olacak, yine pişirim yeri ve oturma yerleri olacak. Özelliği şu; buradaki balıkçılar aracı değil, doğrudan denizden balık avlayan balıkçılar oluyor. Ticaret ve Saniye Odasında belli senedir kayıtları olan balıkçılar. Herhangi bir kişi gelip ‘burada ben de balıkçılık yapacağım’ diyemeyecek. Zaten bu nedenle ekonomik. Toptancı balıkçı bunlar, ihracat yapan balıkçılar aynı zamanda. Öyle olduğu için çok ucuz oluyor. Halkımız da buna çok ilgi gösteriyor. Bugünlerde açılışını yapacağız” diye konuştu.

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