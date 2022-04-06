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Mezitli Belediyesi hobi bahçesinde bahar hareketliliği

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin emekli vatandaşların üreterek aktif yaş almaları için 9 farklı bölgede oluşturduğu hobi bahçeleri, kentin çehresini değiştiriyor.

MERSİN 06.04.2022, 15:22
Mezitli Belediyesi hobi bahçesinde bahar hareketliliği

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin emekli vatandaşların üreterek aktif yaş almaları için 9 farklı bölgede oluşturduğu hobi bahçeleri, kentin çehresini değiştiriyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte hobi bahçeleri sakinleri hummalı bir çalışmaya başladı. Kış aylarında diktikleri marul, ıspanak gibi sebzeleri hasat ederek toprağı işlemeye başlayarak yerlerine domates, biber, patlıcan gibi fideler dikmeye başladı. Toprakla buluşarak, hem kentin karmaşasından uzaklaşan hem de emekliliğini üreterek geçiren vatandaşlar, hızlı şehirleşme ile azalan komşuluk ilişkilerini yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın şehrin orta yerinde kendilerine cennet vaat ettiğini belirten vatandaşlar, “Hayal bile edemezdik. Başkanımızla ikinci bir yaşama başladık. İkinci bahar dedikleri bu olsa gerek. Hobi bahçesi sayesinde domatesimi, biberimi kendim üretiyor, misafirlerimi ağırlayabiliyoruz. Minik bir toprak parçasının bu kadar işlevsel olabileceği ve hayal bile edemezdik. Burada yeniden doğmuş gibiyiz. Yüksek binalar içerisinde yeşil bir dünya olan Hobi Bahçemiz çöl ortasında bir vaha gibi. Başkanımıza bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz” dediler.

Kentte hobi bahçesi anlayışının çok yeni olduğunu, buna karşın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Neşet Tarhan ise "Biz insanımızın daha çok şehrin karmaşasından ve stresinden uzaklaştırarak toprakla uğraşmalarını istiyoruz. Önceliği hasta ve ileri yaşta olan vatandaşlarımıza veriyoruz. Buradaki amacımız domates, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye gibi birçok ürünü yetiştirme fırsatı bulan vatandaşlarımızın doğa ile iç içe bir yaşam sürdürmesidir. Burası çok huzurlu bir yer. İnsanlar bitkilerle uğraşmanın yanı sıra kendi yetiştirdiği ürünleri de tüketme fırsatı buluyor. Stres ve şehrin gürültüsünden uzakta adeta toprakla bütünleşiyor. Proje, yoğun ilgi görüp, talep de artınca yeni hobi bahçeleri oluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Hobi bahçelerinin kendi arasında farklı bir anlayışı olduğunu da belirten Tarhan, "Yaptığımız bahçelerde, vatandaşlarımız bir aile gibi oldular. Kendi aralarında hobi bahçesi komşulukları kurdular. Birbirleriyle dayanışma içerisindeler ve hatta kısır günleri gibi çeşitli etkinlikler yapıp bizleri de davet ediyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. İnsanlar kendi balkonlarında ve bahçelerinde toprakla uğraşmayı çok seviyorlar. Bunu göz önünde bulundurduk. Çok fazla toprağa uzak kalmadığımızı düşünsek de aslında farkına varmadan topraktan uzaklaşıyoruz. Hobi Bahçesi projesi de aslında çok önemli bir proje. Vatandaşlarımız burada toprakla buluşuyor. Biz kendilerine elektrik, su başta olmak üzere her türlü imkânı sağlıyoruz. İnsanlarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

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